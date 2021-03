Mar­tin Lei­pert hat die­ses Inter­view mit Rein­hard Fischer in Namen der Inter­es­sen­ge­mein­schaft Stein­bruch (IGS) geführt: Inter­view mit der IG Steinbruch…

Trotz Pan­de­mie wei­ter hohe Immo­bi­li­en­prei­se – Nach­hal­tig­keit im Kun­den­fo­kus Die Hypo­Ver­eins­bank hat zu den Wohn­im­mo­bi­li­en­märk­ten in Bay­reuth, Hof und Coburg…

OFFE­NER BRIEF DEUT­SCHER BRAUE­REI­EN Sehr geehr­te Damen und Her­ren, wir wen­den uns heu­te an Sie aus gro­ßer Sor­ge um die…

Bier­land Ober­fran­ken e.V. unter­stützt Offe­nen Brief der deut­schen Braue­rei­en

Von der „unge­wöhn­lich­sten Mit­glie­der­ver­samm­lung“ sprach Klaus Peter Söll­ner, Land­rat in Kulm­bach und Vor­sit­zen­der der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken, beim Jah­res­tref­fen 2020 des…

Brand­brief an Mini­ster­prä­si­dent Söder for­dert pra­xis­taug­li­che Rege­lung an baye­risch-tsche­chi­scher Gren­ze Die Ein­stu­fung Tsche­chi­ens als Virus­mu­ta­ti­ons­ge­biet ist aus Sicht der regionalen…

Poli­zei­be­richt ERH vom 07.03.2021

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt vom 07.03.2021 Erlan­gen. Am Sams­tag gegen 15 Uhr ent­wen­de­te eine 15-jäh­ri­ge in einem Dro­ge­rie­markt in der…