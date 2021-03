Kli­ma­schutz geht auch im Klei­nen – im eige­nen Gar­ten kann eini­ges bewegt wer­den: In der Online-Ver­an­stal­tung am 25. März 2021 zei­gen die Lei­te­rin der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie und der Vor­sit­zen­de der LBV-Kreis­grup­pe Kulm­bach, wie Flo­ra und Fau­na präch­tig gedei­hen, damit der Gar­ten zum Hort der Bio­di­ver­si­tät und so auch gleich­zei­tig fit für den Kli­ma­wan­del wird.

Der Kli­ma­wan­del ist längst auch bei uns ange­kom­men und wirkt sich auch auf den hei­mi­schen Gar­ten aus. Doch wie genau? Wel­che Fak­to­ren haben sich ver­än­dert und wie kann man als Gärt­ne­rin oder Gärt­ner dar­auf reagie­ren? Hei­ße und trocke­ne Som­mer­wo­chen las­sen den Boden aus­trock­nen, wie sor­gen Hob­by­gärt­ne­rin­nen und ‑gärt­ner für eine bes­se­re Was­ser­spei­che­rung der Böden? Wel­che Kul­tu­ren im Zier­gar­ten (Stau­den) sind beson­ders emp­feh­lens­wert und wie kann der Gefahr der N‑Auswaschung ent­ge­gen­wir­ken? Mari­an­ne Scheu-Hel­gert lei­tet die Baye­ri­sche Gar­ten­aka­de­mie der LWG in Veits­höch­heim und beant­wor­tet in unse­rem Online-Semi­nar die­se und vie­le wei­te­re Fragen.

Dane­ben beschäf­ti­gen vie­le Men­schen nicht erst seit dem Volks­be­geh­ren in Bay­ern die The­men Insek­ten­ster­ben, Arten­rück­gang und Bio­di­ver­si­tät. Wie Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner dem ent­ge­gen­wir­ken kön­nen erklärt auch Erich Schif­fel­holz. Er ist Vor­sit­zen­der der LBV-Kreis­grup­pe Kulm­bach und beob­ach­te­te von 1989 bis 2013 einen Rück­gang der Bio­di­ver­si­tät sowie der abso­lu­ten Zahl der Insek­ten um bis zu 80 %. Dabei sind gera­de Insek­ten wich­tig, da sie die Nah­rungs­grund­la­ge für vie­le grö­ße­re Säu­ge­tie­re oder Vögel darstellen.

Beim Land­Schafft­Ener­gie-Online-Vor­trag am 25. März von 18:00 – 19:30 Uhr in Koope­ra­ti­on mit dem Umwelt­be­auf­trag­ten der Kir­chen­ge­mein­de Schwarzach/​Willmersreuth, der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau und der LBV-Kreis­grup­pe Kulm­bach infor­mie­ren Mari­an­ne Scheu-Hel­gert und Erich Schif­fel­holz über Kli­ma- und Natur­schutz im hei­mi­schen Garten.

Die Teil­nah­me ist wie immer kosten­los. Benö­tigt wird ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Web­sei­te von Land­Schafft­Ener­gie unter: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​k​l​i​m​a​-​u​n​d​-​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​-​i​m​-​g​a​r​t​en/

