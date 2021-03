Die Stadt Bay­reuth plant zum dies­jäh­ri­gen Jubi­lä­um „1.700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land“ ein umfang­rei­ches Fest­pro­gramm, das jüdi­sches Leben sicht­bar und erleb­bar machen und zugleich ein Zei­chen gegen erstar­ken­den Anti­se­mi­tis­mus set­zen will. Das Pro­gramm wird dem Kul­tur­aus­schuss des Stadt­rats in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 15. März, um 16 Uhr, vor­ge­stellt. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on Bay­reu­ther Gemein­schaft, das 150-jäh­ri­ge Bestehen der Bay­reu­ther Fest­spie­le im Jahr 2026 mit einem Jubi­lä­ums­pro­gramm der Stadt zu beglei­ten. Außer­dem wird der Lei­ter der Stadt­bi­blio­thek, Jörg Wein­reich, den Aus­schuss­mit­glie­dern die Akti­vi­tä­ten zum 100-jäh­ri­gen Bestehen der Stadt­bi­blio­thek in die­sem Jahr vorstellen.

Die Aus­schuss­mit­glie­der wer­den sich auch mit dem Fried­richs­fo­rum befas­sen: zum einen mit einem dem Gre­mi­um im Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res vor­ge­leg­ten Nut­zungs­kon­zept, zum ande­ren mit der künf­ti­gen Betriebs­form des Ver­an­stal­tungs­zen­trums. Außer­dem wer­den sie über die Annah­me zwei­er Schen­kun­gen beraten.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.