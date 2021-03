Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 98,34 (Vor­tag: 114,73) und in der Stadt Bay­reuth 82,91 (Vor­tag: 77,56).

Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt 26 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 14 aus dem Land­kreis und zwölf aus der Stadt Bayreuth.

Heu­te sind im Land­kreis 246 und in der Stadt Bay­reuth 151 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infiziert.

Als gene­sen gel­ten 3.162 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 2.159 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 3.534 und in der Stadt Bay­reuth 2.405 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

68 Per­so­nen mit COVID-19 sind sta­tio­när in Behand­lung, davon sind 60 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und acht in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz. 36 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 18 aus der Stadt Bay­reuth wer­den sta­tio­när behandelt.

Aus dem Land­kreis sind bis­her 126 und aus der Stadt Bay­reuth 95 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Hof

31 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 20 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 31 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, davon 15 im Land­kreis Hof und 16 in der Stadt Hof. 17 Per­so­nen waren als Kon­takt­per­so­nen I bekannt, eine Per­son steht im Zusam­men­hang mit einem Aus­bruchs­ge­sche­hen in einer Firma.

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 6575 Personen.

Da 20 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 595 Per­so­nen. 5791 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof einen wei­te­ren Todes­fall in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus. Dabei han­delt es sich um eine 75-jäh­ri­ge Frau aus der Stadt Hof, die mit dem Coro­na-Virus ver­stor­ben ist.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen der Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 189 an.

Die 595 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 303

Stadt Hof: 292

Aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 123,4

Stadt Hof: 333,9

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kronach

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 149,8

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 100

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 25

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 6

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 168

Gene­se­ne 2156

Ver­stor­be­ne 70

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 2394

* Quel­le: RKI

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kulmbach

Heu­te wur­den 28 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Mitarbeiter*innen im Gesund­heits­amt sind wei­ter­hin inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen befasst.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 181 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 252,91.

Mitt­ler­wei­le han­delt es sich bei fast allen Neu­in­fek­tio­nen im Land­kreis Kulm­bach um die bri­ti­sche Muta­ti­ons­va­ri­an­te. „Sowohl durch unver­züg­li­che Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung als auch durch aus­gie­bi­ge Testun­gen kön­nen wir Infek­tio­nen schnell erken­nen und so das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ein­däm­men“, erklärt Land­rat Klaus Peter Söll­ner. „Allein seit dem 16. Febru­ar 2021 hat der Land­kreis Kulm­bach rund 4.500 PCR-Testun­gen durch­ge­führt“, so Söll­ner weiter.

aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 292

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 181

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 252,91

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 28 (3 | 10)

in Qua­ran­tä­ne: 761

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 2.640 (+ 28)

Gene­se­ne: 2.252 (+ 48)

Ver­stor­be­ne: 96

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Neue Fäl­le: 39

Fäl­le gesamt: 4002

Muta­ti­ons­ver­dachts­fäl­le: 705

Erkrank­te: 352

Gene­se­ne: 3477

Todes­fäl­le: 173

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 257,4

Durch­ge­führ­te Imp­fun­gen gestern: 341

Imp­fun­gen gesamt: 8473

Schnell­tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 970

PCR-Tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 657

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen:

Die Aus­wer­tung der ver­gan­ge­nen bei­den Tage zeigt einen Schwer­punkt der Neu­in­fek­tio­nen im pri­va­ten Bereich, der Arbeits­platz spielt eine eher unter­ge­ord­ne­te Rol­le. In Hei­men, Ein­rich­tun­gen, Kitas und Schu­len gibt es kei­ne neu­en Fäl­le. Die Grup­pen­schlie­ßun­gen wegen Qua­ran­tä­ne im Kin­der­haus Neue Welt in Markt­red­witz und in der Kita Arche Noah in Höch­städt blei­ben bis zum 17.03. bzw. 19.03. noch bestehen. Erst­mals wur­den gestern im Land­kreis drei ver­schie­de­ne Imp­stof­fe (Bio­n­tech, Astra­Ze­ne­ca, Moder­na) an einem Tag ver­impft. Für das Impf­team war dies somit ein „neu­er Rekord“; im direk­ten Ver­gleich zum aller­er­sten Impf­tag haben sich die Imp­fun­gen bei­na­he verzehnfacht.

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz:

Gesamt: 4

davon All­ge­mein­bet­ten: 2

davon Inten­siv­bet­ten: 2

Stand­ort Selb: