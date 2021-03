Die Stadt Bay­reuth hat die zen­tra­len Begeg­nungs­flä­chen, also stark fre­quen­tier­te öffent­li­che Stra­ßen und Plät­ze, in bezie­hungs­wei­se auf denen in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie eine Mas­ken­pflicht und ein gene­rel­les Ver­bot für den Kon­sum von Alko­hol gilt, neu bewer­tet und fest­ge­legt. Mas­ken­pflicht und Alko­hol­kon­sum­ver­bot ent­fal­len ab sofort für fol­gen­de Stra­ßen und Plätze:

Anne­cy­platz

Bad­stra­ße

Bahn­hof­stra­ße

Bahn­hofs­vor­platz

Kirch­platz

Mas­ken­pflicht und Alko­hol­kon­sum­ver­bot gel­ten hin­ge­gen wei­ter­hin für fol­gen­de Stra­ßen und Plätze: