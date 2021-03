Die Video­schalt­kon­fe­renz der Bun­des­kanz­le­rin mit den Regie­rungs­chefin­nen und Regie­rungs­chefs der Län­der am 19. Janu­ar 2021 hat­te beschlos­sen, dass die Menschen…

Land­kreis Forch­heim: ASB RV Forch­heim mel­det Zahl der Geimpf­ten im Land­kreis am 22.02.2021

Im Land­kreis Forch­heim nimmt die Lese­för­de­rung seit vie­len Jah­ren einen beson­de­ren Stel­len­wert ein. Im Novem­ber 2020 erschien in Koope­ra­ti­on mit…

Land­kreis Forch­heim: Online-Fort­bil­dung zur „Medi­en­bil­dung und Liter­acy in Kin­der­gar­ten und Schu­le“

Stadt und Land­kreis Forch­heim: Anzahl der Covid-Imp­fun­gen am 28.02.2021

Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim ver­wirk­licht preis­ge­krön­tes Kon­zept für psy­chisch erkrank­te Men­schen jetzt auch in Bam­berg Ende 2020 zeich­ne­te die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung das…

Gemein­de Wie­sent­hau erhält neue E‑Ladesäule

Das Netz an öffent­li­chen E‑Ladesäulen der Stadt­wer­ke Forch­heim wächst wei­ter an. Seit Neue­stem kön­nen E‑Fahr­zeug-Nut­zer in der Gemein­de Wie­sent­hau am…