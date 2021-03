Bereits zum fünf­ten Mal in Fol­ge wur­de der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg als „Qua­li­täts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­land“ aus­ge­zeich­net. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie erfolgt die Ver­lei­hung der Zer­ti­fi­zie­rung durch den Deut­schen Wan­der­ver­band digi­tal. Am Diens­tag, 9. März 2021 wird der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg als zer­ti­fi­zier­ter Qua­li­täts­weg mit einem Video vorgestellt.

Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg von Bad Winds­heim nach Bam­berg zählt zu den schön­sten und belieb­te­sten Fern­wan­der­we­gen im Stei­ger­wald. Auf 160 km führt der Fern­wan­der­weg in neun Etap­pen durch son­ni­ge Wein­ber­ge, ein­drucks­vol­le Wäl­der und idyl­li­sche Ort­schaf­ten und besticht mit einer Viel­zahl von Aus­sichts­punk­ten, die wei­te Blicke ins Main­tal gewäh­ren. Im Jahr 2019 fei­er­te der Pan­ora­ma­weg bereits sein zehn­jäh­ri­ges Jubiläum.

Beson­de­re Zei­ten erfor­dern beson­de­re Ideen. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und der damit nicht mög­li­chen Zer­ti­fi­zie­rungs­fei­er auf der Rei­se- und Tou­ris­mus­mes­se in Stutt­gart wur­de eine mehr­tä­gi­ge Online-Ver­lei­hungs­ver­an­stal­tung ins Leben geru­fen. Täg­lich um 12 Uhr wird ein neu oder erneut zer­ti­fi­zier­ter Wan­der­weg auf der Face­book Sei­te von Wan­der­ba­res Deutsch­land und dem You­Tube Kanal des Deut­schen Wan­der­ver­ban­des vor­ge­stellt. Am Diens­tag, den 9. März 2021 um 12 Uhr erhält der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg sei­ne Aus­zeich­nung in Form eines kur­zen Vide­os. Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg trägt nach der erneu­ten Zer­ti­fi­zie­rung das Prä­di­kat „Qua­li­täts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­land“ bis Dezem­ber 2023.

Alle drei Jah­re wer­den zer­ti­fi­zier­te Wan­der­we­ge einer erneu­ten Prü­fung für eine Nach­zer­ti­fi­zie­rung unter­zo­gen. Hier­für wur­den vom Deut­schen Wan­der­ver­band ver­schie­de­ne Kern- und Wahl­kri­te­ri­en zusam­men­ge­stellt, auf deren Erfül­lung die Wan­der­we­ge in jeweils vier Kilo­me­ter lan­gen Abschnit­ten unter­sucht wer­den. Nur wenn alle Kern­kri­te­ri­en über die Gesamt­strecke des Wan­der­we­ges hin­weg erfüllt sind, kann eine Zer­ti­fi­zie­rung als „Qua­li­täts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­land“ erreicht werden.

Natur­na­he Wege und Pfa­de sowie Wege auf nicht befah­re­nen Stra­ßen sind Wan­de­rern von heu­te sehr wich­tig. Ein abwechs­lungs- und aus­sichts­rei­cher Wege­ver­lauf in natür­li­cher Umge­bung sowie eine durch­gän­gig gute Mar­kie­rung und Infra­struk­tur sind daher eini­ge der Qua­li­täts­kri­te­ri­en, die zum Erhalt der Zer­ti­fi­zie­rung „Qua­li­täts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­land“ not­wen­dig sind.

„Ohne unse­re Wan­der­we­ge­war­te hät­ten wir die erneu­te Zer­ti­fi­zie­rung nicht errei­chen kön­nen. Eine sehr gute Beschil­de­rung ist eine der wich­tig­sten Vor­aus­set­zun­gen für einen Qua­li­täts­weg“, berich­tet Jana Popp vom Natur­park Steigerwald.