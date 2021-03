In einer 5‑teiligen Ver­an­stal­tungs­rei­he wer­den in der Fasten­zeit neue öko­lo­gi­sche Wege erkun­det, um ganz prak­tisch ein kli­ma­freund­li­che­res Leben ken­nen­zu­ler­nen und aus­zu­pro­bie­ren. Am näch­sten Abend, Diens­tag, 16. März um 19 Uhr wird das The­ma „Mobi­li­tät“ im Mit­tel­punkt ste­hen; schließ­lich ist ein Groß­teil des All­tags davon geprägt, von einem Ort zum ande­ren zu kom­men. Inwie­fern beson­ders die Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum eine pla­ne­ri­sche sowie poli­ti­sche Her­aus­for­de­rung dar­stellt und wie dies wie­der­um in Ver­bin­dung zu unse­rem öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck steht, prä­sen­tiert Diplom-Geo­graph Det­lev Schmidt vom Land­rats­amt Bay­reuth. Außer­dem besteht bei die­sem Tref­fen wie­der die Mög­lich­keit bereits ab 18.30 Uhr zum Aus­tausch über die letz­ten bei­den Wochen zum The­ma Ernäh­rung zusam­men­zu­kom­men, bevor ab 19 Uhr der Ein­stieg ins neue The­ma beginnt. Die Ver­an­stal­tungs­rei­he fin­det online über die Platt­form Zoom statt. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Alle Infos und den Direkt­link zum Abend unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.