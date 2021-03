Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bamberg

Zahl der Todes­fäl­le mit Coro­na steigt um 16

Die heu­ti­ge Coro­na-Sta­ti­stik weist für Stadt und Land­kreis eine Stei­ge­rung von 16 auf 222 Todes­fäl­le aus. Dies liegt dar­an, dass die­se 16 zusätz­li­chen Todes­fäl­le aus den Mona­ten Janu­ar und Febru­ar 2021 von Ärz­ten aus Stadt und Land­kreis Bam­berg dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen erst jetzt als Todes­fäl­le mit Coro­na gemel­det wurden.

Infor­ma­tio­nen auch unter: Infor­ma­tio­nen auch unter: https://www.landkreis-bamberg.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Aktuelle-Corona-Statistik.php?object=tx,2892.5&ModID=7&FID=2976.2576.1

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 114,73 (Vor­tag: 114,73) und in der Stadt Bay­reuth 78,89 (Vor­tag: 77,56).

Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt drei neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, eines aus dem Land­kreis und zwei aus der Stadt Bayreuth.

Heu­te sind im Land­kreis 272 und in der Stadt Bay­reuth 151 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infiziert.

Als gene­sen gel­ten 3.123 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 2.149 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 3.520 und in der Stadt Bay­reuth 2.393 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

72 Per­so­nen mit COVID-19 sind sta­tio­när in Behand­lung, davon sind 65 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und sie­ben in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz. 34 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 22 aus der Stadt Bay­reuth wer­den sta­tio­när behandelt.

Aus dem Land­kreis sind bis­her 125 und aus der Stadt Bay­reuth 93 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Hin­sicht­lich der offi­zi­el­len Wer­te, die ggf. Maß­nah­men nach sich zie­hen, zäh­len die aktu­el­len Zah­len des Robert-Koch-Insti­tuts: https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d4/ page/​page_​1/​

Die jeweils aktu­el­len Fall­zah­len fin­den Sie auch auf unse­rer Home­page: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Hof

5 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 7 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind fünf wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, davon zwei im Land­kreis Hof und drei in der Stadt Hof. Eine Per­son war als Kon­takt­per­son I bekannt, eine Per­son war Reiserückkehrer.

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 6544 Personen.

Da 7 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 585 Per­so­nen. 5771 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die 585 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 299

Stadt Hof: 286

Aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 139,2

Stadt Hof: 338,2

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Kronach

Der Land­kreis Kro­nach hat im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie drei wei­te­re Todes­op­fer mit nach­ge­wie­se­ner Covid-19-Infek­ti­on zu bekla­gen. Es han­delt sich hier­bei um eine 101-jäh­ri­ge Frau sowie zwei Män­ner im Alter von 84 und 95 Jahren.

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 151,3

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 101

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 17

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 3

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 149

Gene­se­ne 2150

Ver­stor­be­ne 70

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 2369

* Quel­le: RKI

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Kulmbach

Stand 14.30 Uhr; auf­grund von not­wen­di­gen War­tungs­ar­bei­ten muss der Mail-Ser­ver des Land­rats­am­tes Kulm­bach heu­te Nach­mit­tag zeit­wei­se vom Netz genom­men wer­den. Die Gesamt­zahl der heu­te zu mel­den­den Coro­na­vi­rus-Fäl­le kann daher von den fol­gen­den Wer­ten abweichen:

Bis jetzt wur­den 41 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Mitarbeiter*innen im Gesund­heits­amt sind wei­ter­hin inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen befasst.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 189 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 264,09. Auch heu­te wur­den auf­grund zahl­rei­cher Kon­takt­per­so­nen zu den Fäl­len der ver­gan­ge­nen Tage in den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le rund 300 wei­te­re Testun­gen durchgeführt.

aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 312

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 189

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 264,09

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 26 (4 | 10)

in Qua­ran­tä­ne: 745

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 2.612 (+ 41)

Gene­se­ne: 2.204 (+ 14)

Ver­stor­be­ne: 96

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Neue Fäl­le: 20

Fäl­le gesamt: 3964

Muta­ti­ons­ver­dachts­fäl­le: 676

Erkrank­te: 347

Gene­se­ne: 3444

Todes­fäl­le: 173

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 242,2

Durch­ge­führ­te Imp­fun­gen gestern: 320

Imp­fun­gen gesamt: 8132

Schnell­tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 995

PCR-Tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 736

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen:

Ein Groß­teil der neu gemel­de­ten Fäl­le sind aus Kon­tak­ten in der Fami­lie ent­stan­den, teil­wei­se wur­den bis­her als Kon­takt­per­son 1 geführ­te Per­so­nen posi­tiv gete­stet, teil­wei­se haben sich die neu­en Infi­zier­ten am Arbeits­platz ange­steckt. Kei­ne Neu­in­fek­ti­on wur­de aus Pfle­ge­hei­men, Gemein­schafts­un­ter­künf­ten, Kitas und den Not­grup­pen der Schu­len gemel­det. Ver­stor­ben ist eine 74-jäh­ri­ger Mann, der unter bekann­ten Vor­er­kran­kun­gen litt. Erst­ma­lig seit dem Start der Imp­fun­gen über­haupt konn­ten heu­te im Land­kreis mehr als 300 Per­so­nen an einem Tag geimpft wer­den, mög­lich machen das grö­ße­re Lie­fe­run­gen an Impf­stoff, die die Regi­on inzwi­schen erreichen.

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz:

Gesamt: 3

davon All­ge­mein­bet­ten: 1

davon Inten­siv­bet­ten: 2

Stand­ort Selb: