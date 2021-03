Am Mon­tag, 15.März 2021, bie­tet der Pack mer´s Gebraucht­wa­ren­hof Click and Meet, also Ein­kauf nach Ter­min­ver­ein­ba­rung an. Für den Ein­kauf hat der Kun­de ein Zeit­fen­ster von 30 Minuten.

Ter­mi­ne kön­nen nur tele­fo­nisch Mon­tag bis Frei­tag von 09.00 bis 13.00 ver­ein­bart wer­den. Es müs­sen die Kon­takt­da­ten, Name, Tele­fon oder e‑mail sowie die Adres­se ange­ge­ben werden.

Beim Ein­kauf und auf dem Park­platz müs­sen FFP 2 Mas­ken getra­gen werden.

Im Laden muss ein Sicher­heits­ab­stand von 1,5 Metern ein­ge­hal­ten werden.

Ver­mei­den Sie bit­te wäh­rend des Ein­kau­fes Gruppenbildungen.

Wir wei­sen dar­auf hin, dass bis auf wei­te­res kei­ne Waren ange­lie­fert wer­den können.

Solan­ge der Inzi­denz­wert in Forch­heim zwi­schen 50 und 100 liegt, gibt es nur die­se Mög­lich­keit des Ein­kaufs. Steigt der Wert min­de­stens über 3 Tage über 100, muss das Sozi­al­kauf­haus wie­der kom­plett schlie­ßen. Fällt er 3 Tage unter 50, kann Pack mer´s wie­der zu sei­nen nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten den Betrieb auf­neh­men. Maß­geb­lich für Inzi­denz­wert ist die Home­page des Land­krei­ses Forchheim.

Das Pack mer´s Team freut sich auf Ihre Anmeldung!

Pack mer´s gGmbH

Haid­feld­str. 6

91301 Forchheim

Tel.: 09191–97760; FAX 09191–977629

Email: packmers@t‑online.de

www​.pack​mers​-im​-web​.de