Forch­heim. “Wir sind wei­ter an der Pla­nung für den näch­sten Stadt­Tri­ath­lon am 20.6.21”, sagt Ste­fan Lei­den­ber­ger vom Orga-Team. Für die Ver­an­stal­ter ist es zu früh um die belieb­te Sport­ver­an­stal­tung für die­ses Jahr abzu­sa­gen. “Um jedoch eine Ver­an­stal­tung in der gewohn­ten Qua­li­tät und Sicher­heit zu ermög­li­chen, wer­den wir unse­re Ent­schei­dung kurz nach Ostern tref­fen um dann noch genug Zeit für die Vor­be­rei­tun­gen zu haben, als auch euch Pla­nungs­si­cher­heit zu geben”, fügt Lei­den­ber­ger hin­zu. Man sei von Sei­ten der Orga­ni­sa­to­ren aber “guter Din­ge”, dass sich die Pan­de­miela­ge bis dahin posi­tiv ent­wicke­le. Gleich­zei­tig hof­fe man dar­auf, dass die Regie­rung bis dahin Ecke­punk­te defi­nie­re, auf deren Basis man eine siche­re Ent­schei­dung tref­fen und auch kom­mu­ni­zie­ren kön­ne, so Leidenberger.

www​.stadt​tri​ath​lon​-forch​heim​.de

StadtTriathlon@facebook