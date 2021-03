Erlan­gen (ots) – In der Nacht von Frei­tag (05.03.2021) auf Sams­tag (06.03.2021) bra­chen Unbe­kann­te in einen Büro­kom­plex in der Erlan­ger Innen­stadt ein. Die Kri­po Erlan­gen ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 22:15 Uhr und Sams­tag, 09:30 Uhr dran­gen die Unbe­kann­ten gewalt­sam in das Büro­ge­bäu­de in der Karl-Zucker-Stra­ße ein. Von dort aus bra­chen die Täter in meh­re­re Fir­men­bü­ros ein und such­ten nach Wert­ge­gen­stän­den. Nach der­zei­ti­gem Sach­stand ent­stand hier­bei Sach­scha­den von rund 10.000 Euro. Der genaue Ent­wen­dungs-scha­den ist der­zeit noch nicht abschlie­ßend bekannt.

Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken führ­te die ersten kri­mi­nal­po­li­zei­li­chen Maß­nah­men durch und sicher­te Spu­ren. Das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mit­hil­fe. Wer im rele­van­ten Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet hat oder son­sti­ge sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, den Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112–3333 zu verständigen.