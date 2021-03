Erlan­gen. “Unse­re erste Online­tur­nier­se­rie ist vor­bei und das noch erfolg­reich”, freut man sich beim DVE, dem Dart­ver­ein Erlan­gen. Nach erfolg­rei­chem Abschluss konn­te man die gesam­mel­ten Start­gel­der und Spen­den an das Kai­ser Wil­helm, die Heim­spiel­stät­te des DVE über­rei­chen. Man möch­te sich auf die­sem Wege bei den Spen­dern, die teil­wei­se auch ihre gewon­ne­nen Preis­gel­der gespen­det haben, recht herz­lich bedan­ken, heißt es in einer Pres­se­mel­dung des Sport­ver­eins. Beson­ders hebe man fol­gen­de Per­so­nen hervor:

> Dani­el Kugler

> Juli­an Fischer

> Domi­nik Grüllich

> Nina-Kri­stin Bluschies

> Phil­ip Winter

> Mar­cus Filip

> Ricar­do Pietreczko

> Nadi­ne Rother

Ins­ge­samt sind so 500,00 € zusam­men gekom­men, die man über­rei­chen durf­te. Als Fazit zu den ins­ge­samt 8 Wochen zzgl. End­tur­nie­re kön­nen man sagen, dass man mega stolz sei, wie sich das erst­ma­lig geplan­te Online-Tur­nier ent­wickelt habe. Den Orga­ni­sa­to­ren selbst habe ein für sie bis dahin außer­ge­wöhn­li­ches Tur­nier sehr viel Freun­de in der Pla­nung und Durch­füh­rung berei­tet. Aus die­sem Grund sei man bereits wie­der in der Vor­be­rei­tung ein wei­te­res Online-Tur­nier vor­zu­be­rei­ten. Man kön­ne also gespannt sein. Ab Mon­tag wer­de man die Neu­ig­kei­ten in Face­book und Insta­gram bekannt­ge­ben. Man freue sich auf zahl­rei­che Teil­neh­mer und auf span­nen­de Spielbegegnungen.