Die Sie­ben-Tage-Inzi­denz­liegt im Land­kreis Bay­reuth immer noch über hun­dert. Die Sie­ben-Tage-Inzi­denz liegt immer im Land­kreis Bay­reuth noch über hun­dert. Daher wird in den Schu­len im Land­kreis in der kom­men­den Woche,vom 8. bis zum 12. März,der Distanz­un­ter­richt fort­ge­setzt– mit Aus­nah­me der Abitu­ri­en­tin­nen und Abitu­ri­en­ten, für die 2021 Abschluss­prü­fun­gen durch­ge­führt wer­den, sowie für Schü­le­rin­nen und Schü­ler beruf­li­cher Schulen.

Für Schüler/​innengelten die Rege­lun­gen des Schul­stand­orts. Wer im Land­kreis wohnt,und Schüler/​in einer geöff­ne­ten Schu­le in der Stadt Bay­reuth ist, kann die­se besu­chen. Dem­nach fin­det in den Grund­schu­len sowie an den Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 4 der För­der­zen­tren, ein­schließ­lich der Schul­vor­be­rei­ten­den Ein­rich­tun­gen, sowie an wei­te­ren Jahr­gangs­stu­fen der För­der­zen­tren in den För­der­schwer­punk­ten emo­tio­na­le und sozia­le Ent­wick­lung, gei­sti­ge Ent­wick­lung, kör­per­li­che und moto­ri­sche Ent­wick­lung, Sehen und wei­te­rer För­der­be­darf sowie Hören und wei­te­rer För­der­be­darf und in den Abschluss­klas­sen der wei­ter­füh­ren­den Schu­len Wech­sel-bzw. Prä­senz­un­ter­richt mit Min­dest­ab­stand statt.

Die wei­te­ren Jahr­gangs­stu­fen set­zen in der kom­men­den Woche den Distanz­un­ter­richt fort. Die Kin­der­ta­ges­stät­ten im Land­kreis Bay­reuth blei­ben in der kom­men­den Woche bei der Not­be­treu­ung, sind also grund­sätz­lich geschlossen.