Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Land

E‑Scooter am Bahn­hof entwendet

Herolds­berg – Am Frei­tag, den 05.03.2021, wur­de in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:30, ein am Bahn­hof abge­stell­ter und ver­sperr­ter, schwar­zer E‑Scooter der Mar­ke CITY­BLITZ ent­wen­det. Wer zu die­sem Zeit­punkt Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men hat oder Anga­ben zu einem mög­li­chen Täter machen kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760514 in Ver­bin­dung setzten.

Betrun­ke­ne Zei­tungs­die­be festgestellt

Spar­dorf – In der Nacht von Frei­tag, den 05.03.2021, auf Sams­tag, den 06.03.2021, konn­ten durch eine Poli­zei­strei­fe am Bus­bahn­hof in Spar­dorf zwei Män­ner fest­ge­stellt wer­den. Da einer von ihnen, einen Sta­pel Zei­tun­gen in den Hän­den hielt, wur­den die Per­so­nen einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Auf die Zei­tun­gen ange­spro­chen, gaben die bei­den Män­ner aus Erlan­gen bzw. Forch­heim an, die Zei­tun­gen in der Bus­hal­te­stel­le in der Lan­gen Zei­le her­ren­los auf­ge­fun­den und die­se mit­ge­nom­men zu haben, damit sie nie­mand steh­len kann. Die Zei­tun­gen waren zuvor dort für den Zei­tungs­zu­stel­ler bereit­ge­legt wor­den. Bei der Durch­su­chung der mit­ge­führ­ten Ruck­säcke wur­den in einem Ruck­sack wei­te­ren Zei­tun­gen auf­ge­fun­den. Die ent­wen­de­ten Zei­tun­gen hat­ten einen Gesamt­wert von über 50 Euro. Die bei­den Män­ner erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am spä­ten Frei­tag­abend wur­de ein 22-jäh­ri­ger PKW-Fah­rer durch eine Strei­fe der PI Höchstadt in Hem­ho­fen einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Der durch­ge­führ­te Test ergab einen Wert von 0,62 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem 22-Jäh­ri­gen daher unter­sagt, er wird nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz angezeigt.