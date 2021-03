Sechs neue Ehren­amt­li­che und 800 Euro gewonnen

In drei Mona­ten min­de­stens drei neue Ehren­amt­li­che fin­den? Kei­ne leich­te Auf­ga­be, aber eine, die das Team der Johan­ni­ter-Lese­hun­de ger­ne ange­nom­men hat. Wett­part­ner war die Kulm­ba­cher Adal­bert-Raps-Stif­tung, der Ein­satz waren

500 Euro für drei neue Unter­stüt­zer und weitere100 Euro für jeden vier­ten bis maxi­mal zehn­ten zusätz­lich gewon­nen Enga­gier­ten. „Klar, dass wir die­se tol­le Wet­te ange­nom­men haben“, so Pia Schlaug, die bei den ober­frän­ki­schen Johan­ni­tern für die Lese­hun­de zustän­dig ist. „Wir ver­su­chen unser Team kon­ti­nu­ier­lich aus­zu­bau­en, damit wir noch mehr Kin­dern hel­fen kön­nen, die Freu­de am Lesen zu fin­den und die Angst davor zu ver­lie­ren. Umso schö­ner, wenn wir dafür auch noch eine zusätz­li­che Beloh­nung erhalten!“

Am Ende konn­ten sogar sechs neue Ehren­amt­li­che gewon­nen wer­den und damit eine Spen­de von 800 Euro von der Adal­bert-Raps-Stif­tung für die Johan­ni­ter-Lese­hun­de. „Gera­de kön­nen wir die Spen­de beson­ders gut gebrau­chen, da unse­re Lese­hun­de­teams nach einer Coro­na-Pau­se, in der wir uns nur per Video bei unse­ren Schü­lern mel­den konn­ten, jetzt end­lich wie­der nach und nach an die Schu­len dür­fen“, so Pia Schlaug. In den kom­men­den Wochen sol­len dann wie­der alle zehn Teams, die bereits in der Regi­on Bam­berg und Forch­heim aktiv sind, an ihre Schu­len und Ein­rich­tun­gen zurück­keh­ren.“ Und wenn dann auch noch die sechs neu­en Ehren­amt­li­chen mit ihren Hun­den die Pra­xis­aus­bil­dung abge­schlos­sen haben, dann kön­nen sich noch mehr Grund­schul­kin­der auf einen Lese­hund freuen.