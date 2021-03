Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, hat am 5. März 2021 vor dem Baye­ri­schen Land­tag sei­ne zehn­te Regie­rungs­er­klä­rung zur aktu­el­len Lage der Coro­na-Pan­de­mie in Bay­ern gehal­ten. Dr. Söder: „Es bleibt das ober­ste Gebot: Zuerst kom­men Vor­sicht und Sicher­heit, dann schritt­wei­se Öff­nun­gen. Coro­na ist nicht vor­bei. Wir dür­fen in der letz­ten Pha­se der Pan­de­mie die erkämpf­ten Erfol­ge nicht ver­spie­len. Das Herz ruft nach Nor­ma­li­tät, der Ver­stand warnt vor Sorglosigkeit.“