Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Land­kreis Hof haben auch an die­sem Wochen­en­de die Mög­lich­keit sich kosten­frei auf das Coro­na-Virus hin testen zu lassen.

1. Schnell­tests

Wer einen Schnell­test machen möch­te, kann dies am Sams­tag (06.03.21) an den vier Schnell­test-Sta­tio­nen im Land­kreis machen:

Nai­la:

Ort: Fran­ken­hal­le, Fin­ken­weg 13, 95119 Naila

Test­zeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Münch­berg:

Ort: DLRG, Schüt­zen­str. 26, 95213 Münchberg

Test­zeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Ober­kotzau:

Ort: Saa­le­tal­hal­le, Bür­ger­stra­ße, 95145 Oberkotzau

Test­zeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Rehau:

Ort: Sport­zen­trum, Pil­grams­reu­ther Str. 46, 95111 Rehau

Test­zeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Dar­über hin­aus besteht am Sonn­tag, 07.03.21 in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr an 22 wei­te­ren Test­stel­len im Land­kreis die Mög­lich­keit, sich mit­tels Schnell­tests auf das Coro­na-Virus hin testen zu las­sen. An der Zen­tra­len Test­sta­ti­on der Hofer Frei­heits­hal­le wer­den zwi­schen 14:00 und 14:30 Uhr Schnell­tests angeboten.

Alle Test­sta­tio­nen fin­den Sie unter https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​s​t​e​l​l​en/

Für die Schnell­tests bit­te den Per­so­nal­aus­weis mitbringen.

2. PCR-Tests

PCR-Tests wer­den sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag zwi­schen 13:00 und 14:00 Uhr an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le angeboten.

Die Zufahrt zur Test­stel­le erfolgt über die Hans-Högn-Stra­ße zum Volks­fest­platz. Hier wer­den die Fahr­zeu­ge dann zur Abstrich­stel­le wei­ter­ge­lei­tet. Für die Durch­füh­rung eines PCR-Tests bit­ten wir Sie, Ihre Ver­si­cher­ten­kar­te mit zur Test­stel­le zu nehmen.