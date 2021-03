Anmel­de­start heu­te am 17. Febru­ar 2021 – Viel­fäl­ti­ges Kurs­an­ge­bot für alle Fäl­le Wir sind bereits sehr gespannt, was der Sommer…

Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz: Inter­view zur ‘Geburt mit Mas­ke’ und Geburts­hil­fe in Coro­na­zei­ten

Am Don­ners­tag, den 11. Febru­ar (11.2), wird euro­pa­weit der euro­päi­sche Tag des Not­rufs began­gen – 30 Jah­re Euro­not­ruf 112 Drei…

BRK Kreis­ver­band Bay­reuth: am 11. Febru­ar ist euro­päi­scher Tag des Not­rufs

„Es muss noch viel mehr pas­sie­ren, um schwer­ste Kin­der­rechts­ver­let­zun­gen end­lich zu been­den“ Am heu­ti­gen Frei­tag ist der Inter­na­tio­na­le Tag gegen…

MdL Gabi Schmidt zum Welt­tag gegen den Ein­satz von Kin­der­sol­da­tin­nen und Kin­der­sol­da­ten am 12. Febru­ar

Fasten­zeit für Kli­ma­schutz nut­zen Die CO2-Chal­len­ge geht am Ascher­mitt­woch (17.02.) wie­der an den Start – natür­lich im Land­kreis Wun­sie­del i.…

Kli­ma­schutz geht in Coburg immer – Zur Fasten­zeit star­tet die neue CO2-Chal­len­ge

Am Ascher­mitt­woch geht die CO2-Chal­len­ge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg auch in Coburg wie­der an den Start. Die Akti­on der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und…