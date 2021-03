Auch wenn die Coro­na-Pan­de­mie den Sport­ver­ei­nen einen Strich durch die Rech­nung macht, der FC Ein­tracht Bam­berg ist stets bemüht, sei­nen Spie­lern eine Alter­na­ti­ve anzu­bie­ten. So ent­stand auf Initia­ti­ve von U16 Trai­ner Simon Schmoll ein Trai­nings-Online­an­ge­bot, auf das alle Jugend­spie­ler sowie die erste Her­ren­mann­schaft zurück­grei­fen kann. „Inspi­riert von den DFB-Movem­ber Trai­nings­ses­si­ons mit Nate Weiss, dem Indi­vi­du­al­trai­ner unse­res Paten und Part­ner­ver­eins 1. FC Nürn­berg, woll­ten wir unse­ren Lei­stungs­spie­lern in Zei­ten des Lock­downs die Mög­lich­keit bie­ten, unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung an ihren tech­ni­schen und koor­di­na­ti­ven Fähig­kei­ten zu arbei­ten“, so der Master-Sport-Absolvent.

Mit nur weni­gen Uten­si­li­en kön­nen die FCE-Spie­ler ganz ent­spannt von zu Hau­se aus mit­ma­chen. In die­ser ein­stün­di­gen Online-Ses­si­on macht Simon Schmoll ver­schie­de­ne Übun­gen wie zum Bei­spiel Life-Kine­tik-Fun vor, die Spie­ler kön­nen die­se dann nach­ma­chen. Durch das frei­wil­li­ge Ein­schal­ten der Kame­ra kann der Übungs­lei­ter sogar indi­vi­du­ell ver­bes­sern oder bewerten.