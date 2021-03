Aus Sicht des ADFC sind auf­ge­wei­te­te Rad­auf­stell­strei­fen (ARAS) an ampel­ge­re­gel­ten Kreu­zun­gen eine schnell umsetz­ba­re und kosten­gün­sti­ge Mög­lich­keit die Sicher­heit für Rad­fah­ren­de zu erhö­hen, da die­se dadurch bes­ser in das Sicht­feld des Kfz-Ver­kehrs rücken. Im Ide­al­fall wird der Rad­ver­kehr früh­zei­tig vor dem Kreu­zungs­be­reich durch eine Rad­strei­fen­mar­kie­rung am rech­ten Fahr­bahn­rand in den Rad­auf­stell­strei­fen gelei­tet. In Bam­berg haben sich die „ARAS“ schon an etli­chen Kreu­zun­gen bewährt. Des­halb for­dern wir die­se noch für nach­fol­gen­de Kreu­zun­gen, die aus unse­rer Sicht beson­ders sinn­voll wären:

Luitpoldstraße/​Ludwigstraße

Mem­mels­dor­fer Straße/​Kärntenstraße

Mem­mels­dor­fer Straße/​Ludwigstraße/​Coburger Straße

Zollnerstraße/​Weißenburgstraße

Dr.-von-Schmitt-Straße/Steinweg

Regens­bur­ger Ring/​Mußstraße

Regens­bur­ger Ring/​Schweinfurter Straße/​Frutolfstraße

Marienbrücke/​Kunigundendamm/​Marienplatz

Marienbrücke/​Heinrichsdamm/​Wilhelmstraße

Markusplatz/​Innere Löwenstraße

Hein­richs­dam­m/­Wil­ly-Les­sing-Stra­ße

Mem­mels­dor­fer Straße/​Brennerstraße

Zollnerstraße/​Brennerstraße

Zollnerstraße/​Neuerbstraße/​Am Heidelsteig

Pödel­dor­fer Straße/​Neuerbstraße/​Pfarrfeldstraße

Pödel­dor­fer Straße/​Hartmannstraße/​Weißenburgstraße

Starkenfeldstraße/​Schildstraße/​Pfarrfeldstraße

Die­se Maß­nah­men wären ein wei­te­rer Bau­stein der Fahr­rad­för­de­rung in Bam­berg. Natür­lich ist die­se Liste nicht abschlie­ßend und ger­ne kön­nen auch wei­te­re Kreu­zun­gen mit Auf­stell­strei­fen ver­se­hen werden.