Ein­klang für Fami­lie und Beruf

Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen betreu­en Kin­der von Geburt an bis zu ihrem 14. Lebens­jahr bei sich zuhau­se. Als Selb­stän­di­ge kön­nen Tages­müt­ter und ‑väter den zeit­li­chen Rah­men ihrer Arbeit selbst bestim­men und so ihre Berufs­tä­tig­keit und das eige­ne Fami­li­en­le­ben gut ver­ein­ba­ren. Für die erfor­der­li­che Pfle­ge­er­laub­nis sind eine per­sön­li­che und fach­li­che Eig­nung, kind­ge­rech­te Räum­lich­kei­ten und ein Erste-Hil­fe-Kurs für Kin­der notwendig.

Der Land­kreis Kulm­bach will die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf unter­stüt­zen, wes­halb stän­dig neue Tages­pfle­ge­el­tern gesucht wer­den. Im April 2021 star­tet der näch­ste Qua­li­fi­zie­rungs­kurs, in Koope­ra­ti­on mit dem Stadt- und dem Kreis­ju­gend­amt Bay­reuth. In die­sem Kurs ler­nen ange­hen­de Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen alles über recht­li­chen und ver­si­che­rungs­tech­ni­schen Grund­la­gen, die päd­ago­gi­schen Anfor­de­run­gen im Umgang mit den Kin­dern, sowie den Arbeits­all­tag als Tages­mut­ter bzw. ‑vater.

Kin­der­ta­ges­pfle­ge ist eine wich­ti­ge und anspruchs­vol­le Alter­na­ti­ve zur Betreu­ung, Erzie­hung und Bil­dung von Kin­dern in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen. Sie bie­tet Eltern die Mög­lich­keit, ihre Kin­der in klei­nen, fami­liä­ren Grup­pen lie­be­voll betreu­en und för­dern zu las­sen. Gera­de wäh­rend des Coro­na-Aus­nah­me­zu­stan­des hat sich wie­der ein­mal gezeigt, wie unver­zicht­bar das Betreu­ungs­an­ge­bot der Tages­müt­ter und ‑väter für die Fami­li­en war und ist.

Wer mehr erfah­ren will und sich vor­stel­len kann, als Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son tätig zu wer­den, kann sich an Nadi­ne Schmidt aus der zustän­di­gen Fach­be­ra­tung im Kreis­ju­gend­amt Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/707 257 oder unter schmidt.​nadine@​landkreis-​kulmbach.​de wenden.