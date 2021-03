Wer ent­zau­bert wen?

medi bay­reuth emp­fängt die HAKRO Mer­lins Crails­heim War im letz­ten Spiel der HEROES OF TOMOR­ROW eine Reak­ti­on des Teams um Kapi­tän Basti­an Doreth gefragt gewe­sen, wün­schen sich Bay­reuths Bas­ket­ball Anhän­ger für die näch­ste Par­tie dies­mal eine Bestä­ti­gung der zuletzt gezeig­ten Lei­stung ihrer Mann­schaft. Schließ­lich hat das Spiel am ver­gan­ge­nen Diens­tag bei den Tele­kom Bas­kets Bonn gezeigt, wozu das medi-Team im Stan­de ist und wie man als geschlos­se­ne Ein­heit Spie­le gewin­nen kann. Am 22. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga sind die HEROES OF TOMOR­ROW am Frei­tag (5. März) jetzt wie­der auf eige­nem Par­kett im Ein­satz. In der von der Dechant Hoch- und Inge­nieur­bau GmbH prä­sen­tier­ten Par­tie emp­fängt man ab 20:30 Uhr den aktu­el­len Tabel­len­vier­ten, die HAKRO Mer­lins aus Crails­heim in der Oberfrankenhalle.