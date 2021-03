Es gibt nur weni­ge Men­schen, die sie nicht im Schrank haben: die Jeans, die ein Fran­ke erfun­den hat. Im Geburts­haus Levi Strauss Muse­um But­ten­heim dreht sich alles um die wohl berühm­te­ste Hose der Menschheitsgeschichte.

Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit dem För­der­ver­ein Muse­um Levi Strauss Geburts­haus e.V. und AGIL Bam­berg am Sams­tag, 20. März, von 16 bis 17 Uhr eine dazu Online-Füh­rung an. Teil­neh­men­de erfah­ren via Zoom live & digi­tal, war­um der But­ten­hei­mer Levi Strauss in die USA aus­ge­wan­dert ist und dort mit sei­ner Erfin­dung Geschich­te geschrie­ben hat.

Dr. Jost Loh­mann und Muse­ums­lei­te­rin Dr. Tan­ja Rop­pelt gehen bei der Live­stream-Füh­rung ger­ne auf Fra­gen des Publi­kums ein. Anmel­dung mit Kurs­num­mer 8310 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108. Anmel­de­schluss ist der 18. März.