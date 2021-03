Koor­di­nie­rungs­stel­le für Sprach­mitt­ler für Stadt und Land stellt sich vor Ehren­amt­li­che Sprach­mitt­ler gesucht Aktu­ell sind Ehren­amt­li­che in den Spra­chen Englisch,…

Kli­ma­schutz made in Kulm­bach – Fasten für´s Kli­ma – Wer macht mit? Auch in der Fasten­zeit 2021 wie­der CO2-Chal­len­ge der…

Kli­ma­schutz made in Kulm­bach: Wer macht mit beim “Kli­ma­fa­sten”?

Dipl.-Psychologin Dr. Anne Kün­ster spricht und dis­ku­tiert am Mitt­woch, 17. März 2021 in einer Online-Ver­an­stal­tung dar­über, wie unter Drei­jäh­ri­gen Sicherheit…

Der Fami­li­en­all­tag ist in die­sen Zei­ten anders und oft nicht ein­fach. Auf was müs­sen Eltern bei ihren Kin­dern ach­ten? Diskutieren…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 104,13 und in der Stadt Bay­reuth auf 98,95…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 149,44 und in der Stadt Bay­reuth auf 159,13…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 111,84 (Vor­tag: 107,98) und in der Stadt Bay­reuth 101,63…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 113,76 und in der Stadt Bay­reuth auf 110,99…

Kli­ma­schutz geht in Coburg immer – Zur Fasten­zeit star­tet die neue CO2-Chal­len­ge

Am Ascher­mitt­woch geht die CO2-Chal­len­ge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg auch in Coburg wie­der an den Start. Die Akti­on der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und…