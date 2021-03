Land­rat Dr. Her­mann Ulm hat heu­te die Ver­dienst­me­dail­le des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land an Herrn Micha­el Wutt­ke aus­ge­hän­digt. Die Verdienstmedaille…

Men­tal­coa­ches gibt es inzwi­schen vie­le in Deutsch­land; doch er gehört zu der Éli­te. Die Rede ist von Tho­mas Baschab (Men­tal­coach…

Flä­chen- und Kosten­ef­fi­zi­enz im Ver­kehr Der All­tags­stress macht sie bei Men­schen in der Stadt als Orte der Nah­erho­lung beliebt: Parkflächen…

Green­peace Bam­berg zu “Park­flä­chen und ‘Park­flä­chen’ in Bam­berg”

Die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­kraft besteht aus theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Unter­richts­blöcken mit Sta­tio­nen im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, in der ambu­lan­ten Pflege…

Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz: Inter­view zur ‘Geburt mit Mas­ke’ und Geburts­hil­fe in Coro­na­zei­ten

Gemein­de Wie­sent­hau erhält neue E‑Ladesäule

Das Netz an öffent­li­chen E‑Ladesäulen der Stadt­wer­ke Forch­heim wächst wei­ter an. Seit Neue­stem kön­nen E‑Fahr­zeug-Nut­zer in der Gemein­de Wie­sent­hau am…