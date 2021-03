Beim außer­or­dent­li­chen Par­tei­tag des SPD-Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken wur­de der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz von den Dele­gier­ten zum männ­li­chen Spit­zend­kan­di­da­ten für Ober­fran­ken gewählt.

„Ich habe mei­ne Arbeit im Deut­schen Bun­des­tag in den ver­gan­ge­nen fast acht Jah­ren sehr gern gemacht. In Ber­lin habe ich mich immer für die Regi­on und die Anlie­gen der Men­schen ein­ge­setzt, sei es im Finanz- oder im Haus­halts­aus­schuss“, erklärt Schwarz nach sei­ner Nomi­nie­rung. „Umso mehr freue ich mich über das gro­ße Ver­trau­en in mei­ne Per­son und über die Zufrie­den­heit der SPD Ober­fran­ken mit mei­ner Arbeit in Ber­lin und in der Regi­on.“ Das heu­ti­ge Ergeb­nis sei Ansporn für die kom­men­den Jah­re, betont der Abgeordnete.

Sei­ne Bay­reu­ther Bun­des­tags­kol­le­gin Anet­te Kram­me, Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin, beglück­wünscht er zu ihrer Nomi­nie­rung als weib­li­che Spit­zen­kan­di­da­tin. „Heu­te haben wir mit der Nomi­nie­rung von fünf star­ken Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten wich­ti­ge Wei­chen für die Zukunft unse­rer Regi­on gestellt. Lasst uns wei­ter gemein­sam für eine star­ke SPD in Ober­fran­ken kämpfen!“