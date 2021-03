BAY­REUTH. Wer sich als recht­li­cher Betreu­er enga­giert oder eine Vor­sor­ge­voll­macht aus­übt weiß, wie schnell man ohne qua­li­fi­zier­te Bera­tung und Fach­wis­sen an Gren­zen stößt. Daher lädt die Betreu­ungs­stel­le der Stadt Bay­reuth am Mon­tag, 22. März, und am Mon­tag, 12. April, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, zu zwei Online-Semi­na­ren (ZOOM) ein. Sie geben einen kur­zen Über­blick über das Grund­la­gen­wis­sen und zei­gen Hand­lungs­ebe­nen auf, die für die ord­nungs­ge­mä­ße Amts­füh­rung wich­tig sind. In den Online-Semi­na­ren wird ein Über­blick zu fol­gen­den Fra­gen ver­mit­telt: Wie wirkt die Vor­sor­ge­voll­macht in Abgren­zung zur recht­li­chen Betreu­ung? Was sind die Pflich­ten eines recht­li­chen Betreu­ers? Wel­che Mög­lich­kei­ten bie­tet die Vor­sor­ge­voll­macht? Zudem wer­den Infor­ma­tio­nen über recht­li­che, sozia­le und finan­zi­el­le Fra­gen auf­ge­grif­fen. Die Teilnehmer/​innen bespre­chen auch Fall­kon­stel­la­tio­nen und bie­ten pra­xis­na­he Hil­fe­stel­lun­gen. Anmel­dun­gen sind per Mail betreuungsstelle@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 25–1535 möglich.