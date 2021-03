Die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler, Uehl­feld) lädt am kom­men­den Mon­tag, 8. März, zu einer Bür­ger­sprech­stun­de ein. Nach­dem wegen der aktu­el­len Situa­ti­on kei­ne per­sön­li­chen Tref­fen mög­lich sind, fin­det die Sprech­stun­de zwi­schen 13 und 15 Uhr tele­fo­nisch bzw. als Video­kon­fe­renz statt. Anmel­dung unter Tele­fon (09163) 9972063 oder per Mail an abgeordnetenbuero.​schmidt@​fw-​landtag.​de.