Dar­auf haben sich die Fans von Zoo 2: Ani­mal Park schon lan­ge gefreut: Publisher upjers und Ent­wick­ler King Art erwei­tern die erfolg­rei­che Zoo-Simu­la­ti­on um einen zwei­ten Tier­park. Dort erwar­ten die Spie­le­rin­nen und Spie­ler vie­le neue Auf­ga­ben und Quests.

Frau Som­mer, die Bür­ger­mei­ste­rin von Tan­nen­hain, steht vor einem Scher­ben­hau­fen. Ihr Her­zens­pro­jekt, ein eige­ner Zoo in ihrer Stadt, ist so gut wie geschei­tert. In ihrer Ver­zweif­lung wen­det sie sich an die Spie­le­rin­nen und Spie­ler von Zoo 2: Ani­mal Park. So beginnt die neue Que­st­rei­he in dem Auf­bau­spiel, die die erfah­re­nen Zoo­di­rek­to­ren nach Tan­nen­hain führt.

Dort bau­en sie einen kom­plett neu­en Tier­park auf. Zunächst aber gilt es, das vor­han­de­ne Cha­os zu besei­ti­gen: Tei­le der Wege feh­len, Deko­ra­tio­nen ste­hen ver­streut her­um und die weni­gen Tie­re wol­len ver­sorgt wer­den. Ist das erle­digt, erstel­len sich die Spie­le­rin­nen und Spie­ler ihren zwei­ten Wunsch­zoo ganz nach ihren Vorstellungen.

Fri­sche Quests und Auf­ga­ben sor­gen für zusätz­li­che Abwechs­lung. Durch den neu­en Tier­park kom­men wei­te­re Gebäu­de, Imbiss­bu­den und Deko­ra­tio­nen ins Spiel. Vor allem aber steht jetzt noch mehr Platz für die vie­len wun­der­ba­ren Tie­re zur Verfügung.

Der neue Tan­nen­hain-Zoo ist ab sofort für alle Spie­le­rin­nen und Spie­ler ab Level 59 in Zoo 2: Ani­mal Park freigeschaltet.

Über Zoo 2: Ani­mal Park

Im April 2018 als App gestar­tet, ent­wickel­te sich Zoo 2: Ani­mal Park (https://​de​.upjers​.com/​z​o​o​-​2​-​a​n​i​m​a​l​-​p​ark) bin­nen weni­ger Mona­te zum abso­lu­ten Hit in den App Stores. Süße Zoo-Tie­re in 3D, die sogar mit dem Spie­ler inter­agie­ren, tref­fen bei der upjers-Com­mu­ni­ty ins Schwar­ze und begei­stern auch vie­le neue Spie­ler. Inzwi­schen hat die Gaming App die Mar­ke von zehn Mil­lio­nen Down­loads über­schrit­ten und ist als Cross-Platt­form-Spiel sowie als Brow­ser­ga­me und auf Steam verfügbar.

Über upjers

upjers (de​.upjers​.com) beweist, dass der Traum vom Hob­by­pro­jekt zum erfolg­rei­chen Ent­wick­ler­stu­dio mög­lich ist. Der Game Deve­lo­per ist zu einem der füh­ren­den Ent­wick­ler und Publisher von Brow­ser­spie­len sowie Apps in Deutsch­land gewor­den und beschäf­tigt mehr als 120 Mit­ar­bei­ter am Stand­ort in Bam­berg. Welt­weit haben sich über 130 Mil­lio­nen Spie­ler für ein upjers Game regi­striert oder eine Mobi­le App aus den Stores her­un­ter­ge­la­den. Auch auf Steam und Ama­zon fin­det man Games von upjers, dabei reicht die Band­brei­te der Spiel­gen­res von Tycoon Games über Wirt­schafts­si­mu­la­tio­nen bis hin zu Action- und Strategiespielen.