Pro­gramm ist ab sofort auch online abruf­bar – Beginn der ersten Kur­se Mit­te April

Ab sofort ist das neue Pro­gramm­heft der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth an zahl­rei­chen Ver­teil­stel­len im Stadt­ge­nie zu haben sowie online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de abruf­bar. Die ersten Kur­se begin­nen – sofern es die Ein­schrän­kun­gen in der Coro­na-Pan­de­mie erlau­ben – am 12. April.

In die­sem Som­mer­se­me­ster wird sich bei der Volks­hoch­schu­le vie­les drau­ßen abspie­len. So kön­nen Inter­es­sier­te „Phi­lo­so­phie im Park“ betrei­ben, oder sich auf „Die Spu­ren der histo­ri­schen Was­ser­nut­zung in Bay­reuth“ machen und die moder­ne Was­ser­ver­sor­gung der Stadt erfor­schen. Mit drei neu­en Foto­kur­sen bekom­men die Teilnehmer/​innen einen ande­ren Blick für Bay­reuth oder ver­kau­fen durch per­fek­te Pro­dukt­fo­to­gra­fie alles, was in den letz­ten Mona­ten aus­sor­tiert wur­de. Wer sich von kör­per­li­chem Bal­last tren­nen möch­te, kann das zum Bei­spiel beim „Wald­lauf auf Abwe­gen“ oder beim „HIT After­work Power­work­out“ tun. Für den Geist gibt es nicht nur zahl­rei­che Sprach-Kur­se, son­dern auch wie­der die eta­blier­ten digi­ta­len Rei­hen „smart demo­cra­cy“ und „Demo­kra­tie im Gespräch“, deren Vor­trä­ge bri­san­te The­men auf­grei­fen und kosten­los besucht wer­den kön­nen. Inspi­ra­ti­on und Erbau­ung ver­spre­chen die krea­ti­ve und lite­ra­ri­sche Beschäf­ti­gung im Frei­en oder ein gan­zer Tag im eig­nen „Zeit-Rhyth­mus“.