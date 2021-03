Akti­ons­tag für Jun­gen und Mädchen

Die bun­des­wei­ten Akti­ons­ta­ge Girls‘ und Boys‘ Day laden am 22. April 2021 wie­der zum Ent­decken und Aus­pro­bie­ren ein, nach­dem sie im ver­gan­ge­nen Jahr auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie aus­fal­len muss­ten. Mäd­chen und Jun­gen ab der 5. Klas­se in Stadt und Land­kreis Bam­berg kön­nen sich bei zahl­rei­chen Betrie­ben und Ein­rich­tun­gen für ein Schnup­per­prak­ti­kum anmel­den. In die­sem Jahr fin­den die Akti­ons­ta­ge unter etwas ande­ren Bedin­gun­gen statt – digi­ta­le Ange­bo­te bie­ten einen vir­tu­el­len Ein­blick und Vor-Ort-Pro­jek­te unter­lie­gen einem abge­stimm­ten Hygienekonzept.

Am 22. April erhal­ten Schü­le­rin­nen beim Girls´Day – Mäd­chen Zukunfts­tag die Gele­gen­heit, Beru­fe ken­nen­zu­ler­nen, in denen bis­lang nur weni­ge Frau­en arbei­ten: Bei­spiels­wei­se als Dach­decke­rin, Zer­span­nungs­me­cha­ni­ke­rin oder Zim­me­rin. Gleich­zei­tig fin­det der Boys´Day – Jun­gen-Zukunfts­tag statt. Hier kön­nen Schü­ler in Berufs­fel­dern mit einem gerin­gen Män­ner­an­teil erfah­ren, wie es zum Bei­spiel ist, in einer Apo­the­ke, einem Senio­ren­wohn­park oder der Stadt­bü­che­rei zu arbeiten.

Mit­ma­chen beim Girls´ und Boys´Day ist ganz einfach…

…Schü­le­rin­nen klicken unter https://​www​.girls​-day​.de/ auf den But­ton „Radar“ und kön­nen gezielt in Bam­berg und Umge­bung nach geeig­ne­ten Betrie­ben suchen.

…Schü­ler besu­chen die Sei­te https://​www​.boys​-day​.de/ und gelan­gen durch Anklicken des But­tons „Radar“ zu den regio­na­len Ein­rich­tun­gen, die sich am Boys´Day beteiligen.

Die Betrie­be und Ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Bam­berg freu­en sich auf zahl­rei­che Anmeldungen.

Kon­takt: