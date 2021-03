Die Schu­len, Kitas sowie wei­te­re Ein­rich­tun­gen der Aus- und Fort­bil­dung etc. im Land­kreis Lich­ten­fels blei­ben zunächst auch am Mitt­woch, 3. März 2021, geöff­net. Das Land­rats­amt ent­schei­det am Mitt­woch­vor­mit­tag erneut anhand der vor­lie­gen­den aktu­el­len Infek­ti­ons­zah­len, ob für den Don­ners­tag anders ent­schie­den wer­den muss.

„Wir haben uns auch heu­te dazu ent­schlos­sen, am mor­gi­gen Mitt­woch Schu­len und Kin­der­gär­ten wei­ter­hin geöff­net zu las­sen. Die Grund­schu­le in Alten­kunst­adt bleibt aller­dings für die gesam­te Woche geschlos­sen. Wir wer­den das Infek­ti­ons­ge­sche­hen aber genau beob­ach­ten, ana­ly­sie­ren und täg­lich neu bewer­ten“, fasst Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner den Beschluss vom Diens­tag in der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz zusammen.

Er rich­tet zudem einen Appell an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, sich an die gel­ten­den Coro­na-Regeln zu hal­ten, denn auch im Land­kreis Lich­ten­fels ist die mutier­te Virus-Vari­an­te aus Groß­bri­tan­ni­en auf dem Vormarsch.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wört­lich: „Ich bit­te die Eltern um Ver­ständ­nis, dass wir täg­lich auf­grund der aktu­el­len Infek­ti­ons­la­ge neu ent­schei­den. Jeder Tag, den ins­be­son­de­re die Grund­schü­ler in die Schu­le kön­nen, ist wich­tig und für die Kin­der ein gewon­ne­ner Tag. Unser Baye­ri­scher Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder hat auch ange­kün­digt, die aktu­el­le Rege­lung anzu­pas­sen. In der Video­kon­fe­renz am 19. Febru­ar 2021 mit Bun­des­kanz­le­rin Dr. Ange­la Mer­kel und den Baye­ri­schen Land­rä­ten wur­de deut­lich kom­mu­ni­ziert und auch von Frau Bun­des­kanz­le­rin bestä­tigt, dass gera­de für klei­ne Land­krei­se die Inzi­denz­schwel­le von 100 Neu­in­fek­tio­nen in 7 Tagen nicht allei­ne aus­schlag­ge­bend sein kann für eine Öff­nung oder Schlie­ßung. Wir kön­nen doch nicht die Bau­märk­te und Fri­seu­re etc. öff­nen, aber gleich­zei­tig die Schu­len schlie­ßen. Auch habe ich heu­te Mor­gen vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster für Gesund­heit und Pfle­ge, Klaus Holet­schek, erfah­ren, dass noch in die­ser Woche eine Neu­re­ge­lung erfol­gen soll“, erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner die aktu­el­le Lage.