Stadt und Tele­kom unter­zeich­nen Absichts­er­klä­rung für Netz­aus­bau – Rund 9.000 Haus­hal­te kön­nen profitieren

Glas­fa­ser-Anschlüs­se für rund 9.000 Haus­hal­te in der Innen­stadt sowie in den Stadt­tei­len Moritz­hö­fen und Bir­ken bis Ende 2022. Die­ses Ziel ver­fol­gen die Stadt Bay­reuth und die Deut­sche Tele­kom. Bei­de Par­tei­en haben jetzt im Rat­haus eine ent­spre­chen­de Absichts­er­klä­rung unter­schrie­ben. Die Kosten des Aus­baus trägt die Tele­kom. Von der Ver­mitt­lungs­stel­le kommt das Glas­fa­ser-Kabel über den Ver­tei­ler­ka­sten direkt ins Haus. Das ermög­licht Anschlüs­se mit einem Tem­po von bis zu 1.000 MBit/​s (Mega­bit pro Sekun­de). Geplan­ter Bau­start ist im drit­ten Quar­tal 2021.

Im Zuge des Baus sol­len rund 50 Kilo­me­ter Glas­fa­ser­ka­bel ver­legt wer­den. Über 33 Glas­fa­ser­netz­ver­tei­ler wer­den neu aufgestellt.

„Coro­na zeigt, wie wich­tig schnel­les Inter­net ist. Eltern und Kin­der gleich­zei­tig in vir­tu­el­len Ter­mi­nen, da braucht es eine sta­bi­le und lei­stungs­fä­hi­ge Inter­net-Ver­bin­dung. Ich begrü­ße es daher sehr, dass die Tele­kom Glas­fa­ser-Anschlüs­se in Bay­reuth bau­en will“, sagt Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger.

„Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Bay­reuth soll­ten die Chan­ce nut­zen. Der Glas­fa­ser-Anschluss bie­tet alle Mög­lich­kei­ten für digi­ta­le Anwen­dun­gen wie gleich­zei­ti­ges Video-Strea­ming und Arbei­ten von zu Hau­se. Wenn sich genü­gend Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner für einen Anschluss ent­schei­den, begin­nen wir sofort mit den Pla­nun­gen“, sagt Enri­co Del­fi­no, Regio­nal­ma­na­ger der Telekom.

Ab näch­stem Jahr will die Tele­kom jähr­lich zwei Mil­lio­nen Haus­hal­te in Deutsch­land direkt per Glas­fa­ser anschließen.

Digi­ta­le Info-Veranstaltung

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben die Mög­lich­keit, sich über den geplan­ten Glas­fa­ser-Aus­bau in Bay­reuth zu infor­mie­ren. Die Tele­kom plant hier­zu eine digi­ta­le Info-Ver­an­stal­tung. Zur Teil­nah­me braucht es ein inter­net­fä­hi­ges Gerät (z. B. PC, Smart­pho­ne oder Tablet). Am Ende kön­nen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer Fra­gen stel­len, die live beant­wor­tet wer­den. Die Tele­kom infor­miert recht­zei­tig über den Termin.