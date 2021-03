Das Netz an öffent­li­chen E‑Ladesäulen der Stadt­wer­ke Forch­heim wächst wei­ter an. Seit Neue­stem kön­nen E‑Fahr­zeug-Nut­zer in der Gemein­de Wie­sent­hau am neu ent­ste­hen­den Bau­ge­biet „Im Bin­zig“ ihr Fahr­zeug kosten­gün­stig laden.

Den Blick in die Zukunft gerichtet

Ab sofort gibt es eine öffent­li­che E‑Ladesäule mit zwei Lade­punk­ten und je 22 kW Lei­stung in der Gemein­de Wie­sent­hau. Finan­ziert wur­de die­se mit Mit­teln aus dem Bun­des­pro­gramm zur För­de­rung von E‑Ladesäulen. Die neue E‑Ladesäule soll dabei hel­fen, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Gemein­de mit dem Zukunfts­the­ma E‑Mobilität ver­traut zu machen.

Um die Elek­tro­mo­bi­li­tät vor­an­zu­trei­ben, braucht es star­ke Part­ner. Bernd Drum­mer, 1. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Wie­sent­hau, begrüßt die Zusam­men­ar­beit mit den Stadt­wer­ken Forch­heim: „Mit den Stadt­wer­ken Forch­heim haben wir einen fach­lich kom­pe­ten­ten Part­ner in der Regi­on, der sich aktiv an der Aus­ge­stal­tung der Elek­tro­mo­bi­li­tät betei­ligt und uns in unse­rer Zukunfts­vi­si­on mit sei­nem Know­how unter­stützt. Eine akti­ve Ener­gie­wen­de in der eige­nen Gemein­de vor­an­zu­trei­ben, bedeu­tet auch, die Elek­tro­mo­bi­li­tät in das Kli­ma­schutz­kon­zept mit­ein­zu­bin­den und somit eine noch kli­ma­freund­li­che­re Gemein­de zu werden.“

Kosten­gün­stig per App laden

Für die Stadt­wer­ke Forch­heim ist es die 16. Lade­säu­le im Land­kreis Forch­heim, die gleich­zei­tig auch im Lade­ver­bund+ inte­griert ist. Mit­tels der App Lade­ver­bund+ kann an die­ser und an über 500 wei­te­ren E‑Ladesäulen im Ver­bund zu ein­heit­li­chen Prei­sen getankt wer­den. Die Abrech­nung erfolgt kWh-genau und ist für Kun­den der Stadt­wer­ke Forch­heim gün­sti­ger. Dafür ist ledig­lich eine ein­ma­li­ge Regi­strie­rung in der App erfor­der­lich. Gleich­zei­tig kann man sich über die App zur näch­sten frei­en E‑Ladesäule navi­gie­ren las­sen. Alle Infor­ma­tio­nen zu den The­men E‑Mobilität und Strom­tan­ken im Lade­ver­bund+ sind auf der Home­page der Stadt­wer­ke unter: https://​www​.stadt​wer​ke​-forch​heim​.de/​f​u​e​r​-​f​o​r​c​h​h​e​i​m​/​e​m​o​b​i​l​i​ty/ zu finden.

Stadt­wer­ke Forch­heim – Der E‑Mobilitätsexperte vor Ort

Seit mehr als zehn Jah­ren sind die Stadt­wer­ke Forch­heim bereits im Geschäfts­feld der E‑Mobilität ver­tre­ten. „Das Port­fo­lio reicht von der pri­va­ten Wall­box bis hin zum kom­mu­na­len Fuhr­park. Wir bera­ten inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger indi­vi­du­ell vor Ort, neh­men eine tech­ni­sche Prü­fung vor und küm­mern uns um den Bestell- und Instal­la­ti­ons­pro­zess, damit Fahr- und Lade­kom­fort Hand in Hand gehen,“ erklärt Dirk Samel, E‑Mobilitätsexperte der Stadt­wer­ke Forch­heim. Bei geweck­tem Inter­es­se oder Fra­gen zum The­ma E‑Mobilität, Wall­bo­xen oder der KfW-För­de­rung berät Sie Herr Samel gern tele­fo­nisch unter der 09191 613 274.