Am Diens­tag, 2. März 2021, begin­nen die Stadt­wer­ke Hof in der Emil-von-Beh­ring-Stra­ße die noch aus­ste­hen­den Arbei­ten am Gas‑, Was­ser- und Strom­netz aus dem Vor­jahr fort­zu­set­zen. Aus die­sem Grund muss die Emil-von-Beh­ring-Stra­ße zwi­schen der Zobels­reu­ther Stra­ße und dem Krö­ten­ho­fer Weg für etwa acht Wochen kom­plett gesperrt wer­den. Eine Umlei­tung ist ein­ge­rich­tet. Für Anwoh­ner und Ret­tungs­fahr­zeu­ge bleibt die Zufahrt gewährleistet.