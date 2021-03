Am Mitt­woch, 10. März, von 14.30 bis 15.30 Uhr, lädt die Stadt­bi­blio­thek zu einer Online-Lite­ra­tur­run­de für Erwach­se­ne ein. Im Mit­tel­punkt der Video­kon­fe­renz steht Astrid Lind­grens „Michel muss mehr Männ­chen machen“.

Gute Kin­der­bü­cher geben dem Wis­sens­durst Nah­rung und kind­li­cher Fan­ta­sie und Krea­ti­vi­tät neue Räu­me. Als Kind haben wir uns zum Bei­spiel gewünscht, genau wie Michel aus Lön­ne­ber­ga gewitzt für Gerech­tig­keit zu kämp­fen. Heu­te als Erwach­se­ne lesen wir anders und auch ande­re Bücher. Den­noch erin­nern wir uns an den Zau­ber des Lesens und an die Kraft die­ser Lite­ra­tur. Den Kin­der­schu­hen ent­wach­sen, kön­nen wir sicher noch eini­ges mehr in die­sen phan­ta­sti­schen Aben­teu­ern erken­nen. Hei­ke Kom­ma und Sig­rid See­bach-Blum stel­len Astrid Lind­grens Kin­der­buch „Michel muss mehr Männ­chen machen“ sowie die Schrift­stel­le­rin sel­ber vor und kom­men dann mit Hil­fe einer Video­kon­fe­renz mit den Teil­neh­men­den ins Gespräch. Denn Astrid Lind­gren hat ihre Bücher zwar für Kin­der geschrie­ben, die­se sind aber häu­fig voll mit Phi­lo­so­phien und Meta­phern, die man erst als Erwachsene/​r so rich­tig erkennt. Gemein­sam mit den Teil­neh­men­den soll die­ses Buch wie­der neu ent­deckt wer­den und zum Träu­men und Nach­den­ken anregen.

Wer an die­ser Lite­ra­tur­run­de teil­neh­men möch­te, braucht dafür einen Com­pu­ter mit Mikro­fon und Kame­ra, ein Tablet oder ein Han­dy. Die Teilnehmer/​innen müs­sen kei­nen Zoom-Zugang besit­zen, aller­dings müs­sen sie sich bis 6. März bei der Stadt­bi­blio­thek per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de anmel­den. Sie erhal­ten dann einen Link, mit dem sie dann am 10. März zur Lite­ra­tur­run­de gelangen.