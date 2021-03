Kaum war das Team der HEROES OF TOMOR­ROW nach dem Aus­wärts­spiel in Gie­ßen am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den nach Bay­reuth zurück­ge­kehrt, ging es am Mon­tag­mit­tag bereits wie­der hin­ein in den Bus und ab auf die Auto­bahn. Dies­mal führt der Weg, am 20. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga, das Team von Head Coach Raoul Kor­ner ins Rhein­land, wo man am Diens­tag um 20:30 Uhr bei den Tele­kom Bas­kets in Bonn zu Gast sein wird.

Bei der aktu­ell wie­der ein­mal sehr hohen Tak­tung der Spie­le bleibt nur wenig Zeit zur Rege­ne­ra­ti­on bezie­hungs­wei­se zur Vor­be­rei­tung auf den näch­sten Geg­ner. Auf der ande­ren Sei­te bie­tet sich medi bay­reuth so schnell eine neue Mög­lich­keit, die schmerz­li­che Nie­der­la­ge zuletzt in Gie­ßen ver­ges­sen zu machen. Dafür wird beim Spiel in Bonn jedoch eine Reak­ti­on der gesam­ten Mann­schaft not­wen­dig sein. Vor allem in Punc­to Lei­den­schaft und Ein­satz­wil­len sind jetzt alle gefragt, denn nur im Kol­lek­tiv wird man im Abstiegs­kampf bestehen können.