Die Schu­len, Kitas sowie wei­te­re Ein­rich­tun­gen der Aus- und Fort­bil­dung etc. blei­ben zunächst auch am Diens­tag, 02.03.2021, geöff­net. Das Land­rats­amt ent­schei­det am Diens­tag­vor­mit­tag erneut anhand der vor­lie­gen­den aktu­el­len Infek­ti­ons­zah­len, ob für Mitt­woch anders ent­schie­den wer­den muss.

„Wir sind ein klei­ner Land­kreis, wo weni­ge Neu­in­fek­tio­nen einen gro­ßen Ein­fluss auf die Inzi­denz haben. Aus die­sem Grund haben wir uns ent­schlos­sen, am mor­gi­gen Diens­tag Schu­len und Kin­der­gär­ten wei­ter­hin geöff­net zu las­sen. Wir wer­den das Infek­ti­ons­ge­sche­hen aber genau beob­ach­ten, ana­ly­sie­ren und täg­lich neu bewer­ten. Eine Aus­nah­me gibt es aller­dings: Die Grund­schu­le in Alten­kunst­adt bleibt ab mor­gen geschlos­sen.“ fasst Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner den heu­ti­gen Beschluss in der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz zusammen.

Er rich­tet zudem einen Appell an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, sich an die gel­ten­den Coro­na-Regeln zu hal­ten, denn auch im Land­kreis ist die mutier­te Virus-Vari­an­te aus Groß­bri­tan­ni­en auf dem Vormarsch.

„Wie haben eben kei­ne iso­liert zu betrach­te­ten Aus­bruch­ge­sche­hen. In allen Kom­mu­nen im Land­kreis stei­gen die Zah­len. Eines möch­te ich aber deut­lich machen: Wir haben kein Aus­bruch­ge­sche­hen in der Gemein­schafts­un­ter­kunft in Weis­main.“ erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner die aktu­el­le Lage.