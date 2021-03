Jusos Ober­fran­ken freu­en sich über Bekennt­nis zu Rot-Rot-Grün

Am Sams­tag, den 27.02., fand der Bezirks­par­tei­tag der ober­frän­ki­schen SPD zur Bun­des­tags­wahl statt. “Wir gra­tu­lie­ren den fünf Kan­di­die­ren­den zu ihren Listen­plät­zen. Über eine per­so­nel­le Erneue­rung an der Spit­ze hät­ten wir uns zwar gefreut”, so Juso-Bezirks­vor­sit­zen­der Vitus Mayr, “doch jetzt gehen wir mit einem star­ken Pro­gramm­be­schluss gemein­sam in den Wahlkampf!”.

Auf Antrag der Jusos Ober­fran­ken spricht sich der Par­tei­tag gegen eine erneu­te Gro­ße Koali­ti­on aus und spricht von einer Zusam­men­ar­beit mit Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und der Links­par­tei als Wunsch­ko­ali­ti­on nach der Wahl. Auch wur­den eini­ge The­men auf­ge­grif­fen, die in das Wahl­pro­gramm ein­ge­hen sollen.

So möch­ten die Sozialdemokrat*innen in der Regi­on mit einem Min­dest­lohn von 13 Euro sowie einer 30-Stun­den-Arbeits­wo­che bei vol­lem Lohn­aus­gleich über­zeu­gen. Eben­so soll das BAföG für alle geöff­net und als Voll­zu­schuss aus­ge­zahlt wer­den. Kli­ma­po­li­tisch geht es ambi­tio­niert in die Wahl: Bis 2030 soll Deutsch­lands Ener­gie­be­darf zu 100% aus Erneu­er­ba­ren gedeckt wer­den, der öffent­li­che Nah­ver­kehr soll zunächst stark ver­gün­stigt, in der Kon­se­quenz jedoch gebüh­ren­frei wer­den. Das “Geord­ne­te-Rück­kehr-Gesetz” soll zurück­ge­nom­men wer­den und der Kampf gegen rech­te Struk­tu­ren in Behör­den inten­si­viert werden.

“Wir sind stolz dar­auf, dass der Bezirks­par­tei­tag unse­rer Reso­lu­ti­on in so vie­len Punk­ten sei­ne Zustim­mung gege­ben hat – das zeigt: die SPD ver­än­dert sich, wir gehen nach links!”, so Mayr. Die Jusos Ober­fran­ken ver­ste­hen den Par­tei­tag als Bruch mit der Zeit der Gro­ßen Koali­ti­on und Signal für einen neu­en Poli­tik­stil. Im Wahl­kampf möch­ten die Jungsozialist*innen beson­ders mit Ramo­na Brehm aus Coburg zusam­men­ar­bei­ten, die als jüng­ste SPD-Kan­di­die­ren­de in Ober­fran­ken in das Ren­nen um einen Sitz im Bun­des­tag geht.

Über die Jungsozialist*innen in der SPD, Bezirks­ver­band Oberfranken

Bei den Jungsozialist*innen (Jusos) enga­gie­ren sich jun­ge Men­schen zwi­schen 14 und 35. Die Jusos sind ein femi­ni­sti­scher Ver­band, der sich selbst als sozia­li­stisch und anti­fa­schi­stisch ver­steht. Wir sehen uns als Teil der poli­tisch lin­ken Bewe­gun­gen auf der Stra­ße und kämp­fen inner­halb der SPD, der wir tra­di­tio­nell nahe ste­hen, für unse­re The­men und lin­ke Mehr­hei­ten. Und das aus Über­zeu­gung: In Ober­fran­ken und auf der gan­zen Welt.