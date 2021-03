Die Schul­bus­li­ni­en der Hof­Bus GmbH ent­fal­len bis auf Wei­te­res. Der Bedarf für Schul­bus­se im Stadt­ge­biet ist wei­ter­hin so gering, dass Schü­ler mon­tags bis frei­tags die Linie 9 zum Schul­zen­trum nut­zen können.

Abfahrt am Son­nen­platz ist um 07.37 Uhr und Ankunft am Schul­zen­trum um 07.45 Uhr. Um 13.05 Uhr fährt die Linie 9 ab Schul­zen­trum ab und kommt um 13.15 Uhr am Son­nen­platz an. Dort besteht die Umstiegs­mög­lich­keit zu ande­ren Linien.