In Ein­rich­tun­gen der beruf­li­chen Aus- und Fort­bil­dung sowie Musikschulen

Das Robert-Koch-Insti­tut (RKI), des­sen Zah­len maß­geb­lich hin­sicht­lich der gel­ten­den Coro­na-Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men sind, mel­det am Mon­tag, 1. März, für die Stadt Bay­reuth einen 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von 96,3 Neu­in­fek­tio­nen pro 100 000 Ein­woh­ner. Damit ist laut aktu­ell gül­ti­ger Baye­ri­scher Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung der Unter­richt in Ein­rich­tun­gen der beruf­li­chen Aus- und Fort­bil­dung sowie in Musik­schu­len grund­sätz­lich in Prä­senz­form wie­der zuläs­sig, da der Schwel­len­wert von 100 unter­schrit­ten ist. Soll­te er wie­der über­schrit­ten wer­den, müs­sen die­se Unter­richts­an­ge­bo­te ab dem fol­gen­den Tag bis zu einem neu­er­li­chen Unter­schrei­ten des Schwel­len­werts in Prä­senz­form wie­der ein­ge­stellt wer­den. Hier­auf weist die Stadt Bay­reuth hin. Die betrof­fe­nen Ein­rich­tun­gen kön­nen sich auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de sowie auf der Home­page des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) über den jeweils tages­ak­tu­el­len Inzi­denz­wert infor­mie­ren. Außer­dem wird die­ser an der Fen­ster­front des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, sowie am Rat­haus II, Dr.-Franz-Straße, durch Aus­hang amt­lich bekannt gemacht.