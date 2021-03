Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le auch an die­sem Wochen­en­de geöff­net Sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr testen…

Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le auch an die­sem Wochen­en­de geöff­net Sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag (06.02. & 07.02) besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 13:00 bis…

Land­rats­amt Hof führ­te Tele­fon­kon­fe­renz mit regio­na­len Unter­neh­mens­ver­tre­tern zur aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on Wie schüt­ze ich mei­ne Mit­ar­bei­ter sinn­voll vor dem Coro­na-Virus? In wel­chen Abstän­den sol­len wir uns testen las­sen? Wel­che Struk­tu­ren innerhalb…

Neu­er Wohn­im­mo­bi­li­en-Markt­be­richt der Hypo­Ver­eins­bank für Bay­reuth, Hof und Coburg Trotz Pan­de­mie wei­ter hohe Immo­bi­li­en­prei­se – Nach­hal­tig­keit im Kun­den­fo­kus Die Hypo­Ver­eins­bank hat zu den Wohn­im­mo­bi­li­en­märk­ten in Bay­reuth, Hof und Coburg…

Land­kreis Wun­sie­del bie­tet zusätz­li­che Test­mög­lich­kei­ten Test­stra­te­gie der Staats­re­gie­rung wird umge­setzt: Land­kreis schafft kurz­fri­stig zusätz­li­che Ange­bo­te Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung setzt in der Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie weiterhin…

Aktu­el­le Coro­na-Situa­ti­on in Stadt und Land­kreis Hof: Höch­ster Inzi­denz­wert Deutsch­lands Der Land­kreis Hof führt seit heu­te die deutsch­land­wei­te Liste des RKI mit einem Inzi­denz­wert von 378,7 an. Die Stadt Hof…

Aktu­el­le Coro­na-Mel­dun­gen aus Ober­fran­ken vom 12.2.2021 Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 104,13 und in der Stadt Bay­reuth auf 98,95…

Land­kreis Wun­sie­del mel­det mehr als 60.000 aus­ge­ge­be­ne Schnell­tests Regel­mä­ßi­ge Tests auch im Land­rats­amt Die Test­stra­te­gie des Land­krei­ses basiert auf zwei Säu­len. Wir müs­sen die Tests näher zu den…