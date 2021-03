Wir suchen für unse­re Ein­lie­ger­woh­nung in Herolds­bach im NEU­BAU lang­fri­stig EINE/N zuver­läs­si­gen Erstmieter.

Die hel­le Woh­nung (42qm) liegt im KG zur Ost­sei­te, mit sepa­ra­tem Ein­gang, Fuss­bo­den­hei­zung, elek­tri­schen Rol­los (Rollo/​Heizung/​Licht via App steuerbar/​Smart Home), geflie­stes Tages­licht­bad (5qm) mit Walk-In Dusche, wel­ches Platz für Wasch­ma­schi­ne u. Trock­ner bie­tet. Strom­spa­ren­de LED Spots in der gan­zen Woh­nung und Küchen­an­schlüs­se sind vor­han­den. Aktu­ell arbei­ten wir am Ein­gangs­be­reich, sowie an einer klei­nem Ter­ras­se wel­che dazu gehö­ren wird.

Wich­tig: Nur Nicht­rau­cher und kei­ne Haustiere!

Die Warm­mie­te (inkl. Hei­zung) beträgt 590€ zzgl Neben­ko­sten von ca 50€. Bei Ein­zug ist eine Kau­ti­on von drei Monats­mie­ten fällig.

Bezug ab 01.04.2021 mög­lich. Kon­takt am besten unter 0175 2682921