Auf Anre­gung des Lan­des­bunds für Vogel­schutz Kulm­bach und des­sen Kreis­vor­sit­zen­den Erich Schif­fel­holz haben die Mit­ar­bei­ter des Kulm­ba­cher Bau­ho­fes 60 Vogel­häus­chen gebaut, die im gan­zen Stadt­ge­biet auf­ge­hängt wer­den sol­len. Stadt­rat Mat­thi­as Meuß­gey­er initi­ier­te die Akti­on und ver­mit­tel­te den Kon­takt zwi­schen Stadt und Vogel­schutz­bund. Die Vogel­häus­chen bestehen aus Schad­holz aus dem Stadt­forst, so dass kei­ne intak­ten Bäu­me hier­für gefällt wer­den mussten.

Wei­te­re 8 Vogel­häus­chen wur­den vom Kiwa­nis Club Kulm­bach gespen­det. Die­se hät­ten nor­ma­ler­wei­se im Rah­men des Lions-Floh­mark­tes ver­kauft wer­den sol­len. Da die­ser auf­grund der Pan­de­mie nicht statt­fin­den konn­te, haben sich die Kiwa­nis ent­schlos­sen, die Vogel­häus­chen der Stadt Kulm­bach zu schen­ken und in die­sem Rah­men vom Bau­hof mit auf­hän­gen zu lassen.

„Unse­re Stadt ist nicht nur Hei­mat für vie­le Men­schen, Betrie­be und Ver­ei­ne, auch die Natur spielt eine gro­ße Rol­le. Wir wol­len die Öko­lo­gie in Kulm­bach för­dern und den Tie­ren ange­mes­se­ne Lebens­räu­me auch inner­halb des Stadt­ge­bie­tes bie­ten“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Auch an alle städ­ti­schen Schu­len wur­den Nist­kä­sten ver­teilt. Die­se wur­de ent­we­der bereits vom Bau­hof befe­stigt oder kön­nen von den Schü­lern zusam­men mit ihrer Lehr­kraft auf­ge­hängt wer­den. „Die Kin­der bekom­men so einen viel leben­di­ge­ren Zugang zu den Tie­ren. Das Bewusst­sein für die Natur und ande­re Lebe­we­sen wächst und sie kön­nen die Brut, das Füt­tern und das Auf­wach­sen der Vögel in dem selbst­be­fe­stig­ten Vogel­häus­chen haut­nah erle­ben“, freu­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und dank­te den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des städ­ti­schen Bau­ho­fes mit Micha­el Bar­nickel an der Spit­ze für ihre Arbeit.

Die Vogel­häus­chen sol­len aller­dings nicht nur auf­ge­hängt und sich selbst über­las­sen wer­den. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den wird der Bau­hof kon­trol­lie­ren, ob die­se ver­schmutz sind oder es wer­den alte Gele­ge ent­fernt, um in den Kästen neue Nistun­gen zu ermöglichen.