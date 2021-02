medi bay­reuth hat auch das zwei­te Auf­ein­an­der­tref­fen in die­ser Sai­son mit den JobStairs GIE­SSEN 46ers ver­lo­ren. Trotz einer Gala­vor­stel­lung von Mann­schafts­ka­pi­tän Basti­an Doreth, der mit 33 Punk­ten sei­nen bis­he­ri­gen Bun­des­li­ga-Kar­rie­re­best­wert von 17 Zäh­lern bereits zur Pau­se über­trof­fen und am Ende bei­na­he ver­dop­pel­te hat­te, unter­la­gen die HEROES OF TOMOR­ROW am Sams­tag­abend in der Sport­hal­le Ost mit 92:97 (40:46). Vor allem beim Rebound hat­ten die Hes­sen in der Par­tie des 21. Spiel­ta­ges in der easy­Credit BBL kla­re Vor­tei­le. Mit 40:27 domi­nier­ten die Gast­ge­ber um John Bryant die Bret­ter und erar­bei­te­ten sich dank 15 Offen­siv­re­bounds vie­le zwei­te Wurf­chan­cen, wel­che sie letzt­lich in 19:2 Punk­te verwandelten. In der Tabel­le bleibt medi bay­reuth wei­ter­hin auf Posi­ti­on 15. Der Abstand auf die nun auf dem 17. und damit ersten Abstiegs­platz ste­hen­den Gie­ße­ner beträgt jedoch nur noch zwei Siege. Das sagt Basti­an Doreth (medi bayreuth): “Mei­ne eige­ne Lei­stung ist mir eigent­lich völ­lig egal, denn vie­le Punk­te des Geg­ners gehen auch auf mei­ne Kap­pe. Ich hät­te vor der Halb­zeit nicht so reagie­ren dür­fen! Man konn­te heu­te gut sehen, dass Gie­ßen, wie wir, auch ums Über­le­ben kämpft. Gera­de am offen­si­ven Brett haben wir sehr viel lie­gen las­sen und des­halb tut die Nie­der­la­ge extrem weh.” Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Aus­wärts­spiel der HEROES OF TOMOR­ROW bei den JobStairs GIE­SSEN 46ers fin­den Sie HIER.