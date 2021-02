Nur weil Sonn­tag die Son­ne schien, am Mon­tag Herr Mon zu Besuch kommt, am Diens­tag Dienst ist und am Mitt­woch Wochen­mit­te, weil es am Don­ners­tag dann donn­ster und am Frei­tag frei ist; nur des­we­gen gab es über­haupt die für vie­le Kin­der und Erwach­se­ne unver­ges­se­ne Geschich­te des klei­nen Sams, wel­ches am Sams­tag auf­taucht und für jede Men­ge unter­halt­sa­me Momen­te sorgt. Es ist genau jenes klei­ne jenes klei­ne rüs­sel­na­si­ge Wesen mit den roten Sta­chel­haa­ren, wel­ches der smar­te Herr Taschen­bier gleich beim ersten Besuch so lieb gewon­nen hat. Es sind sei­ne Wunsch­punk­te, die das klei­ne Sams zu etwas ganz Beson­de­rem machen.

Wer kennt sie nicht, die Kin­der­ge­schich­te von Erfin­der Paul Maar, der in Bam­berg lebt. Selbst­re­dend also, dass es in der Dom­stadt auch Füh­run­gen zu die­sem The­ma geben muss. Maria Wun­der­lich, selbst­er­nann­te Sams-Exper­tin macht dies nun seit fast 20 Jah­ren. Wer sich noch­mals in die eige­ne Kin­der­zeit zurück ver­setzt sehen möch­te, oder viel­leicht auch sei­ne Kin­der ein ganz beson­de­res Déjà-vu ermög­li­chen möch­te, der soll­te unbe­dingt an der Füh­rung teil­neh­men. Nur soviel sei gesagt: “Es lohnt sich”.

Kon­takt per E‑Mail mög­lich; auch für die Ver­ein­ba­rung von Grup­pen­füh­run­gen: maria@​wunderbares-​bamberg.​de

Bit­te beachten:

Die Füh­rung ist aus­schließ­lich im Freien!

Die Teil­nah­me erfolgt auf eige­nes Risiko!

Selbst­ver­ständ­lich hal­ten wir uns an die Hygie­ne­vor­ga­ben mit Abstand und Masken!

SAMS – Füh­run­gen 2021 Ter­mi­ne für Einzelgäste

März 2021: SA 27.03. 11:00 ‑13.00

April 2021: SA 3.4. 11:00 ‑13.00, MI 7.4. SA 10.4. SA 24.4.

Mai 2021: SA 1.5. 11:00 ‑13.00, SA 22.5. SA 29.5.

Juni 2021: MI 2.6. 11:00 ‑13.00, SA 5.6. SA 26.6.

Juli 2021: SA 10.7. 11:00 ‑13.00, MI 21.7., SA 31.7.

August 2021: MI 4.8. 11:00 ‑13.00, SA 7.8. SA 14.8. SA 28.8.,

Sep­tem­ber 2021: MI 1.9. 11.00 – 13.00, SA 4.9. SA 11.9.

Okto­ber 2021: SA 2.10. 11.00 – 13.00, SA 16.10. SA 30.10.

Novem­ber 2021: MI 3.11. 11.00 – 13.00, SA 6.11., SA 20.11.

SAMS – Füh­run­gen 2021 Stand: 15.2.2021

Info zu den Führungen