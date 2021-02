Die Cari­Thek informiert:

Ver­eins­fo­rum 2021

Wei­ter­bil­dun­gen und Kon­fe­ren­zen in Zoom

Die Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung (KEB) der Erz­diö­ze­se Bam­berg bie­tet in Koope­ra­ti­on mit der Cari­Thek zwei Online-Lehr­gän­ge an.

Zoom ist ein „Video-Kon­fe­renz-Syste­men“, mit dem Ver­eins­sit­zun­gen, Vor­trä­ge und ande­re Ver­an­stal­tungs­ar­ten online durch­ge­führt wer­den kön­nen. Online-Ver­an­stal­tun­gen sind wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie „not­ge­drun­gen“ beliebt gewor­den, die­se Ver­an­stal­tungs­form wird aber ver­mut­lich auch danach gefragt blei­ben. Daher kann die Teil­nah­me an einer sol­chen Schu­lung eine Inve­sti­ti­on in die Zukunft sein.

Jür­gen Eckert, Inter­net-Redak­teur im Erz­bi­schöf­li­chen Ordi­na­ri­at Bam­berg, erklärt Ihnen, wie Sie Mee­tings pla­nen, Ein­la­dun­gen erstel­len und die Tref­fen star­ten. Sie bekom­men einen Ein­blick in die Ober­flä­che, die Bedien­ele­men­te und Inter­ak­ti­ons­mög­lich­kei­ten, wie zum Bei­spiel den Chat oder das Frei­ge­ben von Bild­schir­men und Inhal­ten durch den Gast­ge­ber oder die Besucher_​innen. Sie erler­nen den Nut­zen von Grup­pen­räu­men, den soge­nann­ten Brea­k­out Rooms, und wis­sen am Ende des Lehr­gangs, wie Sie Umfra­gen erstel­len und durchführen.

Außer­dem erfah­ren Sie, wie Sie eine Bespre­chung oder einen Lehr­gang mit hilf­rei­chen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­ken sou­ve­rän mode­rie­ren und die Auf­merk­sam­keit der Teilnehmer_​innen hoch hal­ten. Ein abschlie­ßen­der Aspekt wer­den die Auf­zeich­nung und der nach­träg­li­che Abruf von Mee­tings sein. Im Umfang ent­hal­ten ist ein Schu­lungs- und Aufgabenskript.

Ter­mi­ne und Dauer:

Jeder Lehr­gang dau­ert vier Unter­richts­stun­den (180 Minu­ten) und teilt sich auf zwei Ter­mi­ne auf.

Diens­tag, 02.03. und Mitt­woch, 03.03.21, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr

ODER

Mon­tag, 08.03 und Diens­tag, 09.03.21, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr

Anmel­dung:

KEB

Tel (09 51) 5 02 23 10

E‑Mail erwachsenenbildung@​erzbistum-​bamberg.​de.

Kosten: