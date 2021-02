Kulm­bach, 26.02.2021 (Stand 16.00 Uhr): Heu­te wur­den 21 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Das Gesund­heits­amt ist wei­ter­hin inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen beschäftigt.

Mitt­ler­wei­le lässt sich fast die Hälf­te aller Neu­in­fek­tio­nen im Land­kreis auf die bri­ti­sche Virus­va­ri­an­te B.1.1.7 zurück­füh­ren. In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den seit Anfang die­ser Woche über 1.500 Testun­gen durchgeführt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 135 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 188,64.

aktu­el­le Corona-Fälle 188 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 135 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 188,64 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 21 (8 | 7) in Qua­ran­tä­ne 533 Coro­na-Fäl­le insgesamt 2.337 (+ 21) Gene­se­ne 2.057 (+ 9) Ver­stor­be­ne 92

Auf­grund der Inzi­denz von deut­lich über 100 lie­gen die Vor­aus­set­zun­gen nach der 11. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung für die teil­wei­se Öff­nung der Schu­len, den Betrieb von Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und Kin­der­ta­ges­pfle­ge­stel­len sowie für Ange­bo­te der beruf­li­chen Aus‑, Fort- und Wei­ter­bil­dung in Prä­senz­form auch für die kom­men­de Woche nicht vor. Das Land­rats­amt Kulm­bach wird das Gesche­hen mit Blick auf die Schu­len wei­ter­hin genau beob­ach­ten und ana­ly­sie­ren. „Wir hof­fen, dass wir, mit Ablauf der aktu­el­len Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung, eine neue Rege­lung haben die klei­ne­ren Land­krei­sen mehr Fle­xi­bi­li­tät im Bereich der Schul­öff­nun­gen ermög­licht“, so Land­rat Klaus Peter Söllner.

Durch das Impf­zen­trum Kulm­bach konn­ten mitt­ler­wei­le ins­ge­samt 4.540 Erst­imp­fun­gen (6,34 %) und 2.835 Zweit­imp­fun­gen (3,96 %) durch­ge­führt wer­den. Am heu­ti­gen Tag wur­den die letz­ten Zweit­imp­fun­gen in den Senio­ren- und Pfle­ge­hei­men im Land­kreis durch­ge­führt. Damit ist der Impf­pro­zess in die­sen Ein­rich­tun­gen zunächst abge­schlos­sen. Selbst­ver­ständ­lich wer­den Bewohner*innen, die eine Infek­ti­on durch­ge­macht haben, zu gege­be­ner Zeit ein Impf­an­ge­bot erhal­ten. Glei­ches gilt für die­je­ni­gen, die die­ses Ange­bot bis jetzt nicht in Anspruch genom­men haben.