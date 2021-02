Wei­ter­bil­den trotz Coro­na: Der Frän­ki­sche Sän­ger­bund bie­tet an den Sams­ta­gen, 13. und 20. März, im Rah­men sei­ner Chor­lei­ter­aus­bil­dung ein zwei­tä­gi­ges Online-Semi­nar zu Gehör­bil­dung, Har­mo­nie­leh­re, Musik­leh­re, Stimm­bil­dung und chor­prak­ti­sches Kla­vier­spiel an. Hin­ter­grund ist die Tat­sa­che, dass nach wie vor nicht klar ist, ob der Chor­lei­tungs­lehr­gang zu Ostern in der Musik­aka­de­mie Ham­mel­burg statt­fin­den kann. Wenn Ja, ist das Online-Semi­nar so kon­zi­piert, dass es als sinn­vol­le Ergän­zung dient.

Online-Anmel­de­schluss für die ganz­tä­gi­gen Zoom-Semi­na­re ist der 6. März (www​.fsb​-online​.de).

